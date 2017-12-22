Çinli bir şirket, henüz tanıtımına en az 2 ay varken Galaxy S9'un ismini ve tasarımını taklit eden bir klon telefon tanıttı bile.

Eskiden bir telefonu görebilmek için üreticinin lansmanını gerçekleştirmesini beklememiz gerekiyordu. Fakat yüksek iletişim ağlarımız ve neredeyse her cihazda bulunan kameralar sayesinde cihazların henüz tanıtımına aylar varken gerçekleşen sızıntılar sayesinde nasıl bir telefon ile karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz.

Bu durum her ne kadar işin heyecanını öldürüyor olsa da bazı şirketler için de adeta ekmek kapısı olmuş durumda; Çinli Vkworld gibi. Vkworld, uzun süredir gerçekleşen Galaxy S9 sızıntılarını bir araya getirerek ‘Vkworld S9’ adında bir akıllı telefon tasarladı. Kısaca Galaxy S9 henüz tanıtılmadan klonları satışa çıktı.

Vkworld S9, tıpkı Galaxy S9'da beklendiği gibi çift arka kameraya sahip. Cihazın parmak izi tarayıcısı arkada, kamera ve flaşın altında bulunuyor. Kavisli bir ekrana sahip olan Vkworld S9, Galaxy S9’da olması beklendiği gibi ekranın altında bulunan çerçeveleri neredeyse tamamen yok etmiş durumda.

MediaTek Helio X30 işlemcisinden gücünü alan klon Galaxy S9, alt çerçevesi neredeyse tamamen yok edilmiş 5.99 inç 2K çözünürlüğünde 18:9 bir ekrana sahip. 6GB RAM bulunan cihazda ayrıca 128GB depolama alanı bulunuyor. Daha da önemlisi ise cihaz, tamı tamına 5000mAh bataryaya sahip.

Hatırlatmak gerekirse Vkworld S9 çakma değil, bir kopya telefon. Cihaz Galaxy S9 iddiası ile pazarlanmıyor, yalnızca tasarımını ve ismini taklit ediyor. Satışına henüz başlanmayan Vkworld S9’un 300 dolarlık(1200 TL+Vergiler) bir fiyatı olacak. Dürüst olmak gerekirse cihaz fiyatına göre oldukça iyi bir donanıma sahip.