Galaxy S9, Geçen Seneye Göre Pek Çok Yenilikle Gelecek

Evan Blass, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki sene Galaxy S9'un pek çok yenilikle birlikte geleceğini iddia etti.

Sızıntılar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi olan Evan Blass, Samsung’un yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi için birkaç bilgi paylaştı. Bir süredir Galaxy S9’un iki modelden daha fazla seçenekle çıkacağı konuşuluyordu, Blass’e göre böyle bir durum söz konusu değil. Samsung yine Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini sunacak.

Bunların birincisi SM-G960 model numarası ile gelirken, ikincisi ise SM-G965 model numarası kullanacak. Her iki telefon, “Project Star” kod adlı projenin bir parçası olacaklar.

Buradaki bilgiler işin sözel kısmı. Blass’in açıklamalarında bir detay daha var. Sızıntıya göre Blass Galaxy S9’ların çıkacağı yılın “tock” yılı olmasını bekliyor. Başka bir deyişle, Blass bu yılın modeline göre ciddi bir yükseltme olmasını bekliyor. Sızıntılarda “tick”ler bir önceki seneye göre küçük değişiklikler olmasını öngörürken tock’lar daha büyük değişikliklerin olacağını gösteriyor. Bu minvalde iPhone 8 bir “tick” iken, iPhone X’un “tock” olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un yeni telefonunun tasarım olarak Galaxy S8’le büyük benzerlikler göstermesi beklenirken, donanım anlamında büyük ölçüde farklılıklar sunacağı konuşuluyor. Bunlar arasında çift kamera gibi Galaxy S serisinin nispeten geç kaldığı teknolojiler de var.

2018’de çıkacak Galaxy S9’dan beklentiler, arkaya yerleştirilmiş kaliteli bir çift kamera, ekranın içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu, daha kaliteli bir yüz tarama sistemi ve şu an bilmediğimiz çok daha farklı teknolojiler şeklinde açıklanabilir.

Peki, sizlerin Samsung’un yeni amiral gemisinden beklediğiniz şeyler nelerdir?