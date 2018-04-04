Galaxy S9’un Başı Görünmeyen Çağrı Bildirimleriyle Dertte

Çift sim kart özellikli Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kullanıcılarının başı cevapsız çağrı bildirimleri ile dertte. Gelen yeni bilgilere göre, kullanıcılar cevapsız çağrı bildirimlerini göremiyor.

Daha önce dokunmatik ekran sorunu yaşadığı bildirilen Galaxy S9, şimdi de görünmeyen cevapsız çağrı bildirimleri sorunu ile uğraşıyor. Bu bağlamda şikâyetler de bulunan S9 kullanıcıları, cep telefonlarına gelen cevapsız çağrıların görünmediğini iddia ediyorlar. Bu sorunun S9 veya S9+ modelleriyle sınırlı olup olmadığı bilinmemekle beraber birçok kişi çözümü, telefonun arama ayarlarından dâhili arayan kimliği ve spam koruma özelliğini devre dışı bırakmak da buluyor.

Özellikle çift sim kartlı Galaxy S9’larda görülen sorun için kimi zaman spam korumasını devre dışı bırakmak da işe yaramıyor. Konuyu ele alan ve yeni bir güncelleme yayınlayan Samsung, güncelleme sonrasında da aynı şikâyetleri almaya devam etti. Anlayacağınız o ki teknoloji devi, hala olayı tam olarak anlayamadı ya da şirkete ciddiye alınacak kadar fazla şikâyet raporu gelmedi.

Samsung’un yaptığı güncelleme sonrası tüm kullanıcı sorunları halledilemese de, birçok kişi güncellemenin işe yaradığını kabul etti. Bu bağlamda bir anket hazırlayan firma, kullanıcılarının sorunlarını net olarak öğrenmek istiyor gibi görünüyor.

Eğer sizde benzer bir sorun ile karşı karşıyaysanız, ‘Ayarlar’ sekmesi üzerinden ‘Arayan Kimliği ve Spam Koruma’ menüsüne giderek her iki özelliği de devre dışı bırakabilirsiniz. Herkes için işe yaramayan bu yöntemin kimi kullanıcılar için işe yaradığı görüldü. Peki Galaxy S9’un yaşadığı problem hakkında siz ne düşünüyorsunuz?