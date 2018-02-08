Galaxy S9 Exynos Ve Snapdragon İşlemci Performans Farkı

Ice Universe adlı güvenilir bilgi sağlayıcısının verdiği bilgiye göre Galaxy S9'un Snapdragon 845 çipli versiyonu ile Exynos 9810 çipli versiyonu arasındaki performans farkı devam edecek.

Samsung'un öncü telefonlarının Exynos çipi üzerinde çalışan türlerinin, Qualcom çiplere oranla biraz daha iyi performans gösterdiği uzun süredir biliniyor. Bunun nedeni ise Samsung'un kendi çipini, yeni cihazlar için optimize etmesi. Söylentilere göre bu performans farkı Galaxy S9'larda yer alacak olan Exynos ile Snapdragon çipler için de söz konusu olacak.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+, Samsung'un büyük oranda Exynos 9810 işlemcisi üzerinde çalışacak fakat bazı piyasalarda satışa sunulacak olan cihazlarda Qualcomm Snapdragon 845 kullanılacak. Her iki çip de yapılan testlere göre benzer performans sunuyorlar.

Galaxy S9 Snapdragon ile Exynos arasındaki performans farkı

Bununla birlikte Çin'de faaliyet gösteren telefonlarla ilgili bilgi sızdıran Ice Universe lakaplı kişinin iddiasına göre, Snapdragon 845 üzerinde çalışacak olan Galaxy S9, Geekbench üzerinde vasat sonuçlar veriyor. Bu noktadan hareketle Exynos çeşidinin daha iyi olacağını söyleyebiliriz, fakat Exynos ile ilgili rakam belirtilmemiş. Geekbench'e ait ekran görüntüsünü paylaşan ve güvenilir bir kaynak olan Ice Universe, cihazın model numarasını dile getirmiyor.

Ama tabii 'vasat' kelimesi canınızı sıkmasın zira Snapdragon 845'in tahmin edilen tek çekirdekli ve çok skorlu 2378 ve 8132'si, Exynos 8895 üzerinde çalışan Galaxy S8'in 1954 ve 6429 skorlarından olduğu gibi, Snapdragon 835 üzerinde çalışan Galaxy S8in 1771 ve 5676 tek çekirdekli ve çok çekirdekli skorlarından daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak, Exynos 9810 ile çalışacak Galaxy S9'un skorları ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadığı için, bir kıyaslama yapmak bu aşamada mümkün değil. Samsung'un Galaxy S modellerinin Exynos türlerini optimize etmek gibi bir alışkanlığı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu haber sürpriz olmadı.