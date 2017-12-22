Galaxy S9’un HTML5 Testi, Telefonun Ekranını Ortaya Çıkarttı!

Samsung Galaxy S9’un HTML5 testi pek çok merak edilen sorulara cevap niteliğinde oldu. Telefonun çözünürlüğünü saymazsak, en boy oranında selefine sadık kalacak.

2 hafta önce Galaxy S9 hakkında ne biliyorsun diye sorsalar çok fazla yanıt veremezdim, ancak son dönemde hızlanan sızıntılarından dolayı hem Galaxy S9 hem de Galaxy S9+ hakkında bazı bilgilere sahip olmayı başardık.

Telefonun bu sızıntıları Samsung’un içerisinden gelmiyor olsa da, gerek telefon kılıfları gerekse de telefonun teste gittiği yerlerden son derece ciddi bilgiler sızdırılabiliyor. Son olarak HTML5 ile uyumlu web sayfalarını oluşturma konusunda bir benchmark’a sokulan telefondan yeni sızıntılar geldi. Bu sızıntılar telefonun çözünürlüğünü ve en-boy oranını bizlere gösteriyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S9 ve S9+’da beklenildiği gibi 18.5:9 en-boy oranına sahip ekran bulunuyor. SM-G60F ve SM-G950 isimleri ile teste sokulan Galaxy S9 ve Galaxy S9+, telefonların çözünürlüklerini garip bir şekilde listeledi. Galaxy S9’u 360 x 740 piksel, Galaxy S9+’ı ise 412 x 845 piksel olarak gösteren HTML5 test sonuçlarından sonra telefonların 18.5:9 en-boy oranına sahip olduğu anlaşıldı.

Bazı söylentiler Samsung’un bir radikal karar daha alarak telefonu 21:9 formatında çıkartacağı yönündeydi, ancak bu sızıntı ile birlikte telefonun en-boy oranı “neredeyse” netleşmiş oldu. HTML5 testinde sızan bir başka detay, Galaxy S9’un Samsung Internet Version 6.0 alacağı oldu. Peki, sizce telefonların en-boy oranı açısından en ideal boyutu hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum.