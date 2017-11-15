Galaxy S9'un Kutusundan Kablosuz AKG Kulaklıklar Çıkabilir!

Güvenilir bir kaynağa göre Samsung, Galaxy S9 kutusunda kullanıcılara AKG uyarlamalı kablosuz kulaklıklar hediye etmeyi planlıyor.

Samsung’un Galaxy S8 ve S8+’ın kutusundan çıkan ‘AKG uyarlamalı’ kulaklıkları, ses kalitesi ile kullanıcıları memnun etmeyi başarmıştı. Şirket, Galaxy S9’da kullanıcılara hediye edeceği kulaklıklarla memnuniyeti bir kat daha arttırabilir.

Daha önce yaptığı isabetli sızıntılar ile iyi bir sicile sahip olan anonim bir kaynak, Samsung’un Galaxy S9 kutusunda kullanıcılara yine AKG uyarlamalı olan Bluetooth destekli bir kablosuz kulaklık hediye edebileceğini söyledi.

AKG’nin web sitesinde Bluetooth destekli bir kablosuz kulakiçi kulaklık bulunmuyor. Fakat Samsung’un IconX adında halihazırda kendi kablosuz kulakiçi kulaklıları bulunuyor. Bu kulaklıklar AKG tarafından yeniden elden geçirilerek Galaxy S9 ile piyasaya sürülebilir. Tabi Iconx'lerin 199 dolar (770 TL) fiyatı olduğunu düşünürsek Samsung'un kullanıcılara böyle bir hediye vermesi çok cömertçe bir davranış olur.

Kaynağın üzerinde durduğu diğer bir konu ise Galaxy S9’un kamerası. Söylediğine göre geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy S9 teknik çizimleri gerçeğe oldukça yakınmış. Fakat şu ana kadar bilinmeyen nokta, Samsung’un parlama önleyici BBAR teknolojisi kullanacak olması.

BBAR (Geniş Bant Anti-Yansıma-Broadband Anti-Reflection) kaplama, yüzeyde oluşan yansımaları ve ikili görüntüleri azaltan bir kaplama türü. Mobil kameralarda zaten parlama önleyici bir kaplama olduğu için Samsung’un neden böyle bir ekstra teknoloji kullandığı henüz bilinmiyor.