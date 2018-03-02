Galaxy S9’un Ön Sipariş Sonuçları, Samsung’u Memnun Etmedi

Samsung’un kısa süre önce duyurup ön siparişe attığı amiral gemileri, kendi evinde başarısız bir ön sipariş süreci geçirdi.

Samsung, geçtiğimiz pazar günü duyurduğu yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9+’ı aynı gün ön siparişe açmıştı. Geçen sene çıkan Galaxy S8’le hemen hemen aynı tasarımla çıkan yeni akıllı telefondan çok umutlu olan şirketin bu umudu boşa çıkacak gibi duruyor. Samsung Mobil Bölüm Başkanı DJ Koh’a göre Galaxy S8’den daha yüksek başarı sergilemesi beklenen akıllı telefon, Samsung’un evi olan Güney Kore’de çok başarısız bir ilk hafta geçirdi.

Ön sipariş konusunda Samsung’un beklentilerinin altında kalan Galaxy S9 ve S9+, geçen sene çıkan Galaxy S8’e nazaran çok daha az ilgiyle karşılandı. SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S9’un ön siparişleri, müşterilere açıldıktan 6 saat sonra beklentilerin altında kaldı. Ön siparişlerin düşük olmasının pek çok sebebi olabilir. Tasarımın farklı olmaması, Galaxy S8 kullanıcılarının daha temkinli yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca, telefonun geçen seneye nazaran daha yüksek fiyata çıkması da bu sene kullanıcıların ön sipariş vermeden önce daha dikkatli olmasını tetiklemiş olabilir.

Samsung, Güney Kore’de bir başarı elde ettiğinde bu durum genelde tüm dünyaya yansıyor. Aynı şekilde şirket, kendi evinde başarısız bir grafik gösterdiğinde de aynı şekilde dünyayı etkiliyor. Samsung, Galaxy S9’la birlikte ilerleyen günlerde nasıl bir başarı gösterecek hep beraber göreceğiz.