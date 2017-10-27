Galaxy S9'un Parmak İzi Okuyucusundan Üzücü Haberler Geldi

Samsung, bu sene çıkardığı telefonlarda ekleyemediği optik parmak izi okuyucu(ekranın altına yerleştirilen) özelliği 2018'e de yetiştiremeyecek gibi duruyor.

Samsung ve Apple’ın ekranın alt kısmına parmak izi okuyucu eklemek için çok uğraştığı bilinen bir gerçek. Bu uzun süreçte iki firma da telefonlarında ekranın altına bir parmak izi okuyucu ekleyememiş ve bunun sonucunda büyük eleştiriler almışlardı. Apple ekranın altına parmak izi okuyucu ekleyemeyince teknolojiden vazgeçerek yüz tanıma teknolojisi olan Face ID’ye geçmiş, Samsung ise parmak izi okuyucu ekranın alt kısmına kameranın yanına yerleştirmişti.

Bu sene çıkacak amiral gemileri bu şekilde tamamlandığına göre gelecek için önümüze bakabiliriz. Bütün tahminler Samsung’un Galaxy S9’da parmak izi okuyucuyu ekranın altına yerleştireceği yönündeydi, ancak gelen yeni sızıntılara göre Galaxy S9’da optik parmak izi algılayıcı olmayacak. 2018’de çıkacak yeni amiral gemisi de eski modellerin akıbetini yaşayarak ekranla parmak izi okuyucuyu bir arada göremeyeceğimiz bir model olacak gibi duruyor.

Tahminlere göre Samsung, parmak izi okuyucudan Apple kadar kolay vazgeçmeyecek. Bu yüzden yakında sızıntıları fazlalaşacak Galaxy S9’un arka kısmında yine bir parmak izi okuyucu görebileceğiz.

Sizce Samsung’un yeni telefonlarda ekranın altına gizlenmiş bir parmak izi okuyucuda diretmesi gerekiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.