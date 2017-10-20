Galaxy S9'un Resmi Logosu ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S9 ve S9+'ın RAM ve depolama kapasiteleri sızdırıldı. Benjamin Geskin, bellek özelliklerinin yanı sıra S serisinin yeni logolarını da paylaştı.

Ünlü akıllı telefon endüstrisi uzmanı Benjamin Geskin, 2018’in başında tanıtılacak Galaxy S9’e ait birkaç özellik ile birlikte Galaxy S serisinin 2018 modellerinin resmi logolarını paylaştı.

Geskin’in paylaşımına göre Samsung, bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da Galaxy S9’un yanında ‘plus’ model olarak Galaxy S9+ tanıtacak. Geskin’in kaynağına göre Samsung’un yeni S modellerinde microSD kart yuvası olacak fakat 256GB üzeri kartları destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor.

Galaxy S9 ve S9+, Galaxy Note 8’de olduğu gibi 6GB RAM’e sahip olacak. Samsung, S9 ile birlikte depolama alanını da 128GB’a çıkacak. Ayrıca söylentilere göre şirket, Güney Kore gibi önemli pazarlarda 256GB depolama alanı bulunan modeller de satışa çıkaracak.

Benjamin Geskin, Galaxy S9 ailesinin Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacağını, diğer pazarlarda ise 10nm üretim sürecinden geçen Exynos 9 Octa işlemcilerini kullanacağını söyledi.

Samsung’un işlemci ve RAM gibi düzenli olarak iyileştirdiği özellikleri dışında Galaxy S9 ve S9+’ın donanım ve özellikleri hala büyük bir soru işareti. Muhtemelen önümüzdeki aylarda S9’a dair sızıntılar fazlasıyla artacaktır.