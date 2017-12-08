Galaxy S9'un Tek Kameralı Olacağını Doğrulayan Görsel!

Çin'de ortaya çıkan yeni bir görsel, günlerdir gerçekleşen 'Galaxy S9 tek kameralı olacak' sızıntılarını doğrular nitelikte.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir görsel, son günlerde Galaxy S9 hakkında çıkan tatsız sızıntıları doğrular nitelikte. Samsung’un kendi sağlık uygulaması olan S Health’e ait ekran görüntüsü, Galaxy S9’un tek kamera ile gelebileceğini doğruluyor.

Görselde açık bir şekilde görüldüğü gibi cihazda tek kamera var ve parmak izi sensörü kameranın altına yerleştirilmiş durumda. Bu da cihazın parmak izi tarayıcısı kameranın yanında olan Galaxy S8 ya da Galaxy Note 8 olamayacağı anlamına geliyor.

O halde önümüzde iki seçenek bulunuyor; bu cihaz ya infinity display tasarımlı Galaxy A serisinin yeni modeli ya da Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9. Galaxy A serisinde kalp atış sensörü bulunmadığını düşünürsek seçeneklerimiz çok ama çok azalıyor.

Galaxy S9 olduğu düşünülen cihaz, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’in S Health ekran görüntüleri sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Yalnızca bir değil, pek çok sızıntı Galaxy S9’un tek kamera ile tanıtılacağını söylüyor. Bu görselin de ortaya çıkması ile sızıntıların doğru olma ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz. Peki Samsung neden böyle bir şey yapıyor?

Şu ana kadar Samsung’un ‘plus’ modelleri ile küçük ekranlı modelleri arasındaki farklar ekran ve batarya boyutundan ibaretti. Fakat sızıntılar gerçekleşirse çift kamera teknolojisi bekleyen Samsung hayranları Galaxy S9+ almaya mecbur kalacaklar.

Bu durum yalnızca tek bir özellik için kullanıcıların daha fazla para ödemesi anlamına geliyor. İşin parasal boyutu bir yana, tüketiciler yalnızca daha iyi fotoğraf çekebilmek için 6.2 inçlik ele avuca sığmaz bir akıllı telefon kullanmak zorunda kalacaklar.

Umuyoruz ki bu sızıntılar spekülasyonlardan ibarettir ve Samsung, bugüne kadar olduğu gibi hem normal hem de plus modelini çift kamera ile piyasaya sürer. Her ikisinin de tek kamera ile satışa sunulma ihtimalinin düşüncesi bile yeterince kötü.