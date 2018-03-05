Samsung Galaxy S9 ve Galaxy A8 Enterprise Edition

Dört yıla kadar güvenlik güncellemesi vaat eden Galaxy S9 ve üç yıla kadar güvenlik güncellemesi vaat eden Galaxy A8 Enterprise Edition versiyonları tanıtıldı.

Samsung, ilk Enterprise Edition (İş Adamı Özel Versiyon) modellerini geçtiğimiz Ekim ayında Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri için piyasaya sürmüştü. Donanım bakımından bir farklılık vaat etmeyen yeni Galaxy S9 ve Galaxy A8 Enterprise Edition modelleri, yazılım konusunda ise 4 yıla varan destekleri ile standart modellere birazcık fark atıyorlar.

İş odaklı akıllı telefonlar olmaları nedeni ile çift sim kart desteğine sahip olan Galaxy S9 ve Galaxy A8 Enterprise Edition, ayrıca Samsung’un kendi güvenlik yazılımı olan Knox Configure(Dinamik Sürüm) ve Enterprise Firmware E-FOTA desteğine sahipler. Bu da cihaz sahiplerine ve yöneticilere ciddi avantajlar sağlıyor.

Knox Configure (Dinamik Sürüm), kurumsal bilgi teknolojileri yöneticilerine belirli durumlarda birden fazla Samsung cihazı uzaktan yapılandırma imkanı tanırken, Enterprise Firmware E-FOTA da yazılım güncellemelerinin yine birden fazla Samsung cihaza eş zamanlı olarak uygun Mobil Aygıt Yönetimi (MDM) sistemi aracılığı ile kurulasını sağlar.

Her iki cihaz da standart iki yıllık üretici garantisine sahipken Galaxy S9 Enterprise Edition, 3 yılı her ay, 1 yılı ise 3 ayda bir olacak şekilde 4 yıl, Galaxy A8 Enterprise Edition ise 3 yıl boyunca aylık güvenlik güncellemesi alacak. Galaxy S9 Enterprise Edition 849 Euro fiyata sahipken Galaxy A8 Enterprise Edition 499 Euro fiyat etiketine sahip.