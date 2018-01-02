Galaxy S9'un Gerçek Fotoğrafları Bir Kez Daha Sızdırıldı!

Dev bir teknoloji fabrikası olan Çin'den Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+'ın gerçek fotoğrafları bir kez daha sızdırıldı.

Samsung’un merakla beklenen iki yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+ bir kez daha ortaya çıktı. Arka yüzeyleri görünen Galaxy S9 Orkide Grisi modeli ile görünürken, büyük ekranlı model olan Galaxy S9+ Gece Siyahı rengi ile görünüyor.

İki cihazın da tasarımına baktığımızda hem modül yerleşiminin hem de boyutunun önceki sızıntılarla birebir örtüştüğünü görüyoruz. Sızıntı görüntüler ile bilgilerin birbiri ile örtüşmesi, nasıl bir Galaxy S9 tanıtılacağının daha net şekillenmesini sağlıyor.

Galaxy S8’deki hatasından dönen Samsung, parmak izi tarayıcıyı kameranın altına yerleştirerek daha erişilebilir hale getiriyor. Tabii Samsung hayranları parmak izi tarayıcının kameranın değil ekranın altında olmasını bekliyordu fakat bu başka bir konu.

Samsung hayranlarının beklentilerini karşılamayan bir başka konu ise ‘küçük ekranlı’ Galaxy S9’da tek kamera bulunması. Çift kamera isteyen kullanıcılar daha fazla para ödemek ve daha büyük bir cihaz kullanmak zorunda kalacaklar.

İyi haber şu ki Galaxy S9 çiftinin Galaxy S8’lere yakın bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl pek çok amiral gemisi fiyat çıtasını arşa çıkarmış, son olarak iPhone X ile birlikte 6700 liralık telefonları görür olmuştuk.

Samsung Galaxy S9 büyük bir ihtimalle Şubat ayının sonlarında MWC 2018’de tüketicilerin beğenisine sunulacak ve Mart ayının ortalarında raflardaki yerini alacak. Android Oreo ile kutudan çıkacak olan cihaz, Samsung’un Experience 9.0 arayüzünü kullanacak.