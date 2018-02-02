Galaxy S9 ve S9+'ın Pil Kapasitesi Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın pil kapasiteleri sızdırıldı. Onaylanmamış olsa da görsellere göre cihazların pil kapasiteleri Galaxy S8 ve S8+ ile aynı olacak.

Samsung’un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+, bir aydan kısa süre sonra Mobil Dünya Kongresi 2018’de tüketicilerin beğenisine sunulacak. Şu ana kadar gerçekleşen sızıntılar cihazın tasarımını neredeyse tamamen ortaya çıkarırken, yeni gerçekleşen bir sızıntı, cihazların donanımı hakkında da yeni bilgiler sağladı.

Twitter hesabında Galaxy S9 ve Galaxy S9+’a ait bazı donanım fotoğrafları paylaşan Roland Quandt, cihazın yeni kamera modülünü, parmak izi tarayıcısının yeni tasarımını, cihazların bataryalarını ve USB Type-C modüllerini ortaya çıkardı. Fotoğraflarda en çok dikkat çeken ise yeni Galaxy S ikilisinin batarya kapasitesi oldu.

Paylaşılan görseller eğer gerçekten Galaxy S9 ve S9+’a ait ise, cihazların Galaxy S8 ve S8+ ile aynı batarya kapasitesine sahip olacağını söyleyebiliriz. Yeni Galaxy S9, S8’de olduğu gibi 3000mAh bataryaya sahipken, Galaxy S9+ da Galaxy S8+’da olduğu gibi 3500mAh bataryaya sahip olacak.

Üstelik Samsung, Qualcomm’un Quick Charge 3+ ya da 4+ teknolojisini kullanmak yerine Quick Charge 2.0 teknolojisi sunmaya devam edecek. Elbette ki Samsung, teknolojilerini geliştirerek Galaxy S8’den daha iyi bir şarj ömrü sunacaktır, fakat şirketin aynı kapasitede bataryalar sunması Samsung kullanıcılarını bir miktar tedirgin edebilir.

Dürüst olmak gerekirse Samsung, hem Galaxy S7’lerde hem de Galaxy S8’lerde gayet iyi bir şarj performansı sunuyordu. Fakat daha iyisi olabilir mi? Pek ala olabilir. Bir Samsung kullanıcısı olarak söylüyorum ki; 5.5 inç ekranlı Galaxy S7 Edge’de 3600mAh batarya bulunabiliyorken 5.8 inç ekranlı Galaxy S9’a sadece 3000mAh batarya sığdırılabilmesi kabul edilemez bir durum.