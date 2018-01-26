Galaxy S9 ve S9+’ın Şimdi de Resmi Görselleri Sızdırıldı

Samsung'un geçtiğimiz yıl sonundan bu yana merakla beklenen, hakkında efsane dedikodular dönen yeni amiral gemileri Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 +'ın resmi görselleri sızdı. Telefonların Barcelona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nden hemen önce duyurulması bekleniyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında çeşitli dedikodular ve çeşitli görseller uzun zamandır teknoloji gündemini meşgul eden olaylardan bir tanesiydi. Yeni gelen bilgiler ise telefonun görünümü ve teknik özellikleriyle alakalı oldu. İlk olarak Samsung'un yeni telefonları boyut olarak birbirine çok yakın olacağını belirtelim. S9, 5.8-inç, S9 + ise 6.2-inç boyutunda gelecek, yani önceki modellerde olduğu gibi belirgin bir boyut ayrımına rastlanmayacak.

Samsung'un S9 telefonları Qualcomm Snapdragon 845 tarafından desteklenen Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemcilerle satışa sunulacak. Bilinen bellek özellikleri ise şöyle olacak: s9 + için 6GB RAM ve 128GB dahili bellek ve standart S9 için 4GB / 64GB. Bu açıdan bakıldığında fiyatı hiç de ucuz olmayacak iki telefon için de Samsung yeterince çalışmamış gibi görünüyor. Ancak yine de bazı iddialar Samsung'un cihazlara 512 GB'lik dahili depolama yerleştireceğini de söylüyor.

Kamera özellikleriyse zaten tüm amiral gemileri gibi yüksek performans sunacak. Galaxy S9’un arka kamerasının 12 megapiksellik çözünürlükte olacağı ve bu kameranın F1.5 – F2.4 diyafram aralıklarını alabilen değişken lensi barındıracağı belirtiliyor. Bu kamera "süper yavaş" video çekimi yapabilecek (720p'de 480fps). Galaxy S9 + ikinci bir 12 megapiksel kamerayı daha kendisine dahil edecek. Ancak bu kameranın ilk kamera gibi değişken bir diyaframı olmayacak. Galaxy S9 ve Galaxy S9 + 'nın 16 Mart'ta perakende satışa başlaması bekleniyor.