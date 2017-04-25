Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book'un Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni tableti Galaxy Tab S3 ve ikisi bir arada bilgisayarı Galaxy Book'un Türkiye fiyatını duyurdu.

Akıllı telefon ve tablet pazarının önde gelen üreticilerinden biri olan Samsung, ilk olarak şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurduğu yeni tableti Galaxy Tab S3 ve ikisi bir arada bilgisayarı Galaxy Book'un Türkiye satış fiyatlarını dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Samsung tarfından açıklanan bilgilere göre Samsung'un iPad Pro'ya rakip Android işletim sistemiyle çalışan tableti Galaxy Tab S3'ün 32GB'lık ve 4GB RAM'e sahip versiyonu 2499TL'ye, Galaxy Book'un 10.6 inçlik Intel Core M3 işlemciye sahip Windows 10 ile çalışan WiFi modeli 2499TL'ye ve Galaxy Book'un 12 inçlik 7.nesil Intel Core i5 (7200U) işlemciyle çalışan modeli 4499TL'den satışa sunulacak.

Açıkçası gerek tasarım gerekse teknik özellikler tarafında Samsung'un yeni tabletleri tercih edilebilir görünse de yine cihazların fiyatları akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Tabii tüm bunların yanı sıra döviz kurunu ve rakiplerini de hesaba kattığımızda ihtiyacı olan ve bütçe ayırabilecek kişiler için Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modelleri tercih edilebilir cihazlar olarak görünüyor.