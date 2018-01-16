Samsung dahil pek çok amiral gemisinin tanıtılmasına bir ay kalmışken akıllı telefon endüstrisi, gözlerini Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy X'a çevirmiş durumda. Peki şu ana kadar elde edilen bildiler ışığında nasıl bir Galaxy X bekliyoruz?

Önümüzdeki ay Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 tanıtılacak. Buna rağmen son bir ayda Galaxy S9’dan daha fazla Galaxy X söylentilerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Samsung’un bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı herkesin malumuydu fakat son bir aylık süreçte edindiğimiz bilgiler, Galaxy X modelinin nasıl olabileceği konusunda önemli bilgiler veriyor.

Önceki söylentiler Samsung’un ZTE Axon M gibi dışa doğru katlanan ve birbirinden bağımsız iki farklı ekranı olan, açıldığında ise tek bir ekran gibi çalışabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı yönündeydi. Fakat son söylentiler ve ortaya çıkan patent belgeleri, Samsung’un içe ya da dışa katlanabilen tek bir 7.3 inç ekranlı akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Samsung, zaten Galaxy Note Edge’den bu yana bükülmüş OLED ekranlı akıllı telefonları tüketicilere sunuyordu. Fakat katlanabilir ekranlı akıllı telefon bundan çok daha fazlasını sunacak. İçe ya da dışa fark etmeksizin katlanabilir ekranlı telefonun ekranı binlerce kez bükülmeye dayanıklı olması ve sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu çok ciddi bir teknolojik gelişme.

LetsGoDigital’in tahminlerine göre Galaxy X, içe doğru katlanan bir ekrana sahip olacak. Cihazın ekranı 7.3 inç büyüklüğünde ve uzunlamasına olacak. Açıldığında oldukça büyük bir görüntüsü olsa da telefonun her iki yanında bulunan menteşeler sayesinde cihaz kolaylıkla ikiye katlanabilecek ve diğer akıllı telefonların sığabildiği hemen her yere sığacak.

Ne yazık ki şu ana kadar Galaxy X ile ilgili herhangi bir donanımsal bilgimiz bulunmuyor. Şu ana kadar öğrene bildiğimiz tek şey Galaxy X uzun, tek bir ekrana sahip olacak ve bu ekran bükülebilir olacak. Cihaz, 2018 yılı sonlarına doğru üretilmeye başlanacak ve 2019’un başında tüketicilere sunulacak. Tabii cihaz hala geliştirme aşamasında olduğu için bu bilgiler de ilerleyen süreçte değişebilir.