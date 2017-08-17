2017'nin İkinci Çeyreğinde En Çok Satılan Telefonlar!

Strategy Analytics raporuna göre 2017'nin ikinci çeyreğinde en çok satılan telefon iPhone 7 seçildi. Android bazında bakarsak piyasanın galibini Galaxy S8 olarak görüyoruz.

Samsung Galaxy S8, 2017’nin 2. çeyreğinde en çok satan Android akıllı telefon oldu. 10.2 milyonu Galaxy S8, 9 milyonu ise Galaxy S8+ olacak şekilde toplamda 19,2 milyon telefon satan Samsung, bu sayısı ile ne kadar başarılı bir dönüş yaptığını gösterdi.

Kıvrımlı ekranı, başarılı ekran-boy oranı ve birbirinden yardımcı uygulamaları ile bu yıl çıkan en iyi telefonlardan birisi olarak gösterilen Galaxy S8, hayranlarını sevindirmesine rağmen tüm akıllı telefonlarına baktığımızda piyasanın lideri konumunda yer almıyor.

Strategy Analytics tarafından hazırlanan rapora göre 2017’nin ikinci çeyreğinde en çok satılan telefon 16.9 milyonu iPhone 7, 15.1 milyonu iPhone 7 Plus olacak şekilde 32 milyon telefon satmayı başaran Apple’a ait oldu. Bu iki telefonun arkasından Samsung’lar geliyor ve 5. sırayı sürpriz bir isim olan, fiyat performans telefonu Xiaomi Redmi 4A kaptı. Redmi 4A, 5.5 milyon telefon satmayı başararak kendisi için sağlam bir satış rakamına ulaştı.

Sürekli Apple’ın neden dünyanın en büyük firması olduğunu konuşuyoruz, ancak sanırım bu liste Apple’ın başarısını gözler önüne seriyordur.