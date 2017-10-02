Shameless'in merakla beklenen 8. sezon fragmanı yayınladı. Yine bolca heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapacak olan dizinin yeni sezonu, ekranlara 5 Kasım'da gelecek.

Shameless'in 8. sezonuna ait fragman birkaç gün önce paylaşıldı.

Sekizinci sezonda olaylar kaldığı yerden devam edecek. Her türlü beladan kurtulan aileyi yine inanılmaz olayların beklediğinin de altını çizelim. Kullanmış olduğu uyuruşturucular nedeniyle kafası oldukça bulanık olan Frank, sonunda ailesine yardımcı olması gerektiğini akıl ediyor.

Yeni sezonda Fiona, kendisinin iyi bir ev sahibi olmasının başka bireyler için aynı anlama gelmediğini anlaması üzerine zor kararlar ile yüzleşmek zorunda kalacak. Lip ayıp kalmak için elinden geleni yaparken Ian, Trevor ile aralarının düzelmesi için çabalayacak. Debbie'nin ise kendi geleceğini kurmaya başlacağına şahit olacağımız 8. sezonda dizi karakterleri, yeni başlangıçlara imza atacaklar.

12 bölümden oluşacak olan 8. sezon, 5 Kasım'da dizi severler ile buluşacak. Showtime kanalında yayınlanacak olan dizinin 8. sezonuna ait fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.