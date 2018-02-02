Galler’de 18 Yaşından Küçüklere Piercing Yasağı

Galler, sağlık sorunlarını sebep göstererek 18 yaşın altındaki gençlerin dil, meme ucu ve cinsel organlarına piercing yaptırmalarını yasakladı.

Son yasaya göre piercing yapan işletmeler, vücutlarının herhangi bir bölgesine piercing yaptırmak isteyenlerden 18 yaşının üzerinde olduğunu kanıtlamasını isteyecekler. Bu yasaya uymayan işletmelere ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.

İngiltere’de yapılan son bir araştırmaya göre piercing yaptıran 16-24 yaş arası gençlerin üçte birinin sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Bu kişiler arasında dilini deldirenlerin %50’si, cinsel organlarını deldirenlerin %45’i ve meme uçlarını deldirenlerin %35’i, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtmişti.

Galler hükümeti, yetişkinlere oranla gençlerin bedenlerinin gelişmeye devam etmesi sebebiyle sağlık sorunları yaşamaya daha müsait olduklarını söylüyorlar.

Galler dışında İngiltere ve İskoçya’da da bazı yerel yönetimler, piercing yaptırma ile ilgili bazı kısıtlamalar getirmiş durumdalar.