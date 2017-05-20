Galler'de Dünyanın En Acı Biberi Yetiştirildi!

Galler'de, süs bahçeciliği alanında bitki yetiştiren bir çiftçi, yanlışlıkla dünyanın en acı biberini keşfetti. Şili biberi türünde olan bu biberin, bilim insanlarının yaptığı ölçümlerle dünyanın bilinen en acı biberi olduğu ortaya çıktı.

Gallerli bir çiftçi, estetik olarak güzel bir bitki yetiştireyim derken dünyanın en acı biberini yetiştirdi. Dünyanın bilinen en acı biberi Reaper ABD’nin Carolina eyaletinde yetiştirilmişti. 2.2 milyon SHU yakma gücü ile geçtiğimiz günlere dek en acı biber kabul ediliyordu. Yanlışlıkla yetiştirilen Dragon’s Breath ise 2.48 milyon SHU ile liderlik koltuğuna oturdu. Çiftçi, aslında görsel olarak güzel bir biber ağacı yetiştirmeye çalışıyor ve bu ağaçla estetik bahçecilik yarışmalarında dereceye girmeyi umuyordu.

Telegraph’a verdiği röportajda “Tamamen kazayla böyle birşey yetiştirdim. İlk ağzıma attığımda hücrelerime kadar öksürdüm” ifadesini kullanan çiftçi Mr. Smith, paçayı kolay sıyırmış. Çünkü Nottingham Trent Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı incelemeye göre, Dragon’s Breath adlı bu şili biberi ABD ordusunun savaşta kullandığı biber gazından bile yarım milyon SHU acı!

Bilim insanları, bu bilberi yiyecek kişilerin büyük ihtimalle solunum yollarının yanarak kapanacağını ve anaplaktik şoka girerek öleceklerini düşünüyor. Ancak bu özelliğinden dolayı muhteşem bir anestezik madde elde edilebilir. Ameliyatlarda insanları uyutmak için kullanılabilecek bu biberin üreticisi Smith ile inceleme yapan bilim insanları anlaşmış bile, ortak dikim çalışmasına başlayacaklar. Mr. Smith, bu projenin yanında Guiness Rekorlar Kitabı’nın “dünyanın en acı biberi” rekorunu kendisine vermesi için Guiness ekibini bekliyor.