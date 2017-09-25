Game Boy Dokunarak Kullanmaya Çalışan Küçük Kız!

90’larda çocukluğunu yaşayanların en büyük eğlencelerinden biri de Game Boy’lar olmuştur. Elimize alıp saatlerce o küçük ekranında oyunlar oynayıp mutlu olabiliyorduk. Fakat günümüze geldiğimizde ekranlar büyüdü, tuşlar yok oldu. Haliyle günümüz çocukları ‘tuşlu’ bir cihaz gördüklerinde biraz afallayabiliyorlar.

Kabul etsek de etmesek de, sevsek de sevmesek de teknolojide çok enteresan bir çağa girmiş durumdayız. Öyle ki bizim tek başımıza sokakta yürümeye korktuğumuz yaşlardaki çocuklar, artık robot üretip uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorlar.

Chris Cohoon, küçük kızına oynaması için bir Game Boy hediye ediyor fakat minik prenses tam da anlattığımız şekilde afallıyor. Minik Cohoon, Game Boy ekranının dokunmalara tepki vermemesine hem şaşırmış hem de sinirlenmiş görünüyor.

Galiba zaman sandığımızdan daha hızlı akıyor. Kim bilir küçük Cohoon'un çocuğu, bizim ‘akıllı telefonlarımız’ hakkında ne düşünüyor olacak.