Efsane Konsol Game Boy Classic Geri Dönüyor

Nintendo’nun bir dönemi kasıp kavuran el konsolu Game Boy, Hyperkin önderliğinde geri geliyor.

Nintendo, NES ve SNES Classic gibi bazı efsane retro konsolları tekrardan satmaya başladı. Bu eski konsolların başarısından çok memnun kalan şirket, yakın zamanda diğer eski konsollarını satışa sunmak istiyor. Bu konsollar arasında en ünlülerinden olan Game Boy Classic’in bir söylenti olmaktan çıkarak Hyperkin tarafından piyasaya sürüleceği açıklandı. Genelde çevre birimleri üretmesiyle bilinen Hyperkin, efsane konsolun remake’ini piyasaya sürecek.

Ultra Game Boy olarak adlandırılan konsol, Nintendo’nun orijinal Game Boy’unu pek çok yönden geliştirip klasik oyun havasını etkilememeye çalıştığı özel bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Ultra Game Boy’un gövdesi alüminyumdan yapılmış ve bu metal ona çok tatlı bir ağırlık vermiş gibi gözüküyor. Cihazın üzeri taşlı olduğu için çizik gibi durumları kolay kolay göstermiyor, du da Ultra Game Boy’unuzun çok daha uzun yıllar boyunca yeni gibi duracağını kanıtlıyor.

Ultra Game Boy’da, geçmişteki konsola nazaran bazı yenilikler yapılmış. Konsolun arkadan aydınlatmalı LCD ekranını RGB spektrumu boyunca ayarlamanıza izin veren kadran gibi özellikler bulunuyor. Hyperkin, retro tarzını daha çok yaşamak isteyen insanları da düşünmüş, bu yüzden isterseniz cihazdaki yeni özellikleri kapatarak o efsane konsol görünümünü elde edebilirsiniz.

Ultra Game Boy’un yeni özellikleri, 6 saatlik kullanım ömrü sunan dahili batarya, şarj için USB-C bağlantı noktası, çift stereo hoparlör ve sol ve sağ çıkış bağlantılarını içermekte. Klasik oyunların tamamı sadece tek ses ürettiği için tek hoparlör yeterli oluyor, ancak Hyperkin klasik oyunları kullanarak modern elektronik tonlar yaratmak istiyor.

Hyperkin, Ultra Game Boy’u bu yılın sonbahar mevsimine doğru 100 doların altında bir ücrete satışa sunması bekleniyor. Eğer siz de hayatınızın büyük bir kısmını Game Boy’unuzla geçirdiyseniz, bu ürünün sizdeki yeri çok ayrı olacaktır.