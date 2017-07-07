Fotoğraf Makinesi Uzaydan Enfes Görüntüler Yakaladı!

Nintendo'nun Game Boy kamerasıyla çekilen Ay ve Jüpiteri başarılı fotoğrafın kameranın kalitesiyle doğru orantılı olmadığı anlaşıldı.

1998 yılında piyasaya çıkan Game Boy Camera, çok büyük çözünürlükler vadetmiyordu. Nintendo’nun klasik el konsoluna bambaşka bir hava katarak gerçek dünyayı piksellerine ayırmaya yarayan bu kamera, dünyanın en küçük dijital kamerası olarak Guinnes Dünya Rekoru’nu bile kazandı. 2 bit, 128x128 piksel CMOS sensörü bulunan cihaz, daha çok siyah-beyaz çekimler yapmanıza olanak sağlıyordu.

Kamerayla çekilen cisimleri retro dünyasına alması, o dönem herkesin hoşuna gitmişti. Kamerayı kullanarak birçok nesnenin Game Boy’da nasıl görüntüleneceğini gördük.

Biz bu kameralarla bardağımızın fotoğrafını çekerken Hollandalı araştırmacı Alexander Pietrow, Leiden Üniversitesi Eski Gözlemevi’nde Game Boy’u teleskoba yerleştirerek Ay'ın ve Jüpiter’in fotoğrafını çekmiş.

Pietrow’un çektiği fotoğraflar gerçekten de muazzam gözüküyor. Bize bilimsel açıdan pek fazla bir şey sunamayan kamera yine de bazı gerçek nesneleri büyüleyici bir şekilde retro dünyasına taşıyarak anlamlı görseller elde edebiliyor. Game Boy’un çıkardığı bu kamera, bazen başarılı olmak için en güçlü teknolojinin üretilmesine gerek olmadığını gösterdi.