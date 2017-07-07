Türk Geliştiricilerden Mobil Futbol Oyunu: Game of Coinball

Türk spor severlerin en popüler sporu olan futbolla ilgili eğlenceli bir mobil oyun geliştirildi: Game of Coinball.

Soner Altıncit ve Mustafa Kilci tarafından geliştirilen Soner Altıncit ve Mustafa Kilci, henüz bir haftalık olmasına rağmen 50 bin indirme sayısına ulaşmış durumda.

Emsallerine göre farklı birçok özelliği bulunan oyunun en dikkat çekici kısmı ise Türk bir spikere sahip olması. Bu sayede maçı oynadığınız sırada sanki gerçek bir futbol karşılaşmasını izliyormuş gibi bir hisse kapanıyorsunuz. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve İspanyolca spiker alternatifleri de bulunuyor.

Grafikleriyle titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belli eden oyun, oynanışı ile nostaljik bir tat bırakacak. Okul sıralarında üç bozuk para ile gol atma oyununun post modern bir versiyonu olan Game of Coinball, level sistemi, özel güç geliştirmeleri, Facebook ve dünya sıralaması gibi zengin içeriğiyle oyunseverleri fazlasıyla memnun edecek.

Online mod özelliği ile dünya genelinde rakiplerinize meydan okuyup Facebook listenizdeki arkadaşlarınızla dostane karşılaşmalar sergileyeceğiniz oyunun Android ve iOS için indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyunun Türkçe spikerli tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.