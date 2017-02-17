Siber Güvenlik Meraklıları "Game of Pwners" İle Yarışıyor!

Siber güvenlik farkındalığı yaratmak için düzenlenen Game of Pwners, bugün başladı!

Game of Pwners yarışması ülkemizde ki siber güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla Octosec ve Canyoupwnme ekipleri tarafından düzenlenen bir Capture the Flag (Bayrağı yakala) yarışması olarak dikkat çekerken, merakla beklenen etkinlik bugün itibariyle başladı! 19 Şubat'a kadar online olarak sürdürülecek bu önemli etkinlik ile ilgili tüm detayları ve gelişmeleri ise buradan görebilirsiniz.

Kimdir Bu Octosec ve Canyoupwnme?

Octosec ve Canyoupwnme ekipleri, firmalardan tamamen bağımsız, hiçbir şekilde ticari ve kâr amacı gütmeyen, ülkemize, bu alanda çalışmak isteyen ülkemizin gençlerine ve güvenlik sektörüne hizmet etmeyi hedef edinmiş 2 farklı ekiptir. Türkiye geneline açık olarak yapılan Hacktrick ve Hackerkamp etkinlikleri ile ön plana çıkmaktadırlar.

Peki Nedir Bu CTF?

CTF (Capture the Flag), Türkçeye bayrağı yakala ya da bayrağı kap şeklinde çevirebileceğimiz bir kısaltmadır. Güvenlik açısından bakılırsa; birbirinden zor ve bir o kadarda eğlenceli soruların olduğu, katılımcıların bu soruları çözmeye çalışırken birçok şey öğrenip kendini geliştirebileceği bir yarışma olarak özetlenebilir.

Yarışma Ne Zaman Başlıyor?

Bugün başlayan bu önemli etkinlik, 19 Şubat'a kadar devam edecek ve online olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmanın Formatı Nasıl Olacak?

Yarışma da gündelik hayatta ve firmalara yapılan güvenlik testleri sırasında karşımıza çıkan basit problemleri ve bunun yanında teknik bilgi içeren soruların bulunduğu yaklaşık 40 sorudan oluşacak. Yarışmacılar teorik bilgilerini bu yarışmayla birlikte pratik yaparak pekiştirme imkanına sahip olabilecek.

Peki Ödül Var mı?

Yarışma tamamen gönüllülük esasıyla yürütülmekte olmasına rağmen birinci takıma 1.000 Dolar gibi bir ödül verileceğini belirtelim. Diğer ödüllerin detayları ve yarışma hakkındaki tüm bilgileri ise gameofpwners.com görebilirsiniz.