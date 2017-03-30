Game of Thrones 7. Sezonundan İlk Tanıtım Videosu Geldi!

Game of Thrones'un merakla beklenen 7. sezonundan ilk tanıtım videosu geldi.

Bomba gibi bir altıncı sezonun ardından pek çok soru işareti ve bilinmezliği geride bırakarak 7. sezona doğru yol alan Game of Thrones'dan, yeni sezonu için ilk tanıtım videosu geldi.

8. sezonu ile final yapacak olan dizi, ayrıca hem bu sezon, hem de sekizinci sezonda normal sezonlarından çok daha az bölümle karşımıza çıkacak. O sebeple final sezonu öncesi 7. sezonda çoğu şeyin artık düzlüğe çıkacağını ve finale dair beklentilerin iyice artacağı bir sezon olacağını söylemek yanlış olmaz. Bugün HBO'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan tanıtım videosu, kısa bir süre içinde gelecek uzun fragmanın da habercisi olabilir.

Game of Thrones'un 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.