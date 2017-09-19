Game of Thrones, 8. Sezon İçin 2 Yeni Çocuk Oyuncu Arıyor!

Game of Thrones, 8. sezonu için oyuncu seçmelerine başladı. Biri kız biri erkek olacak şekilde iki küçük çocuk arayan ekip, bu karakterlerle ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı.

Game of Thrones’un son sezonu büyük bir beklentiyle geliyor. Yalnızca 6 bölüm olmasına rağmen her bölümün uzun sürelerden oluşacak olması hikaye açısından “kısmen” yeterli bir sürenin oluşacağını gösteriyor.

Game of Thrones’da gerek yan gerekse de ana karakterlerin ölümlerini defalarca kez gördük. Bu yüzden sürekli yeni karakterlerin eklendiği bir dizi konumunda yer alıyor. Her sene birçok yeni oyuncunun katıldığı dizide bu sene de yeni oyuncular aranıyor. Sekiz yaşlarında küçük bir kız ve erkek çocuğun arandığı 8. sezon seçimleri yakında çekilecek.

Spesifik olarak belirtmek gerekirse, kuzeyde oynayabilecek sekiz yaşlarında bir kız aranıyor. Bunun için en büyük örneğin, dizinin sürpriz bir şekilde en “kuzeyli” karakterlerinden birisi olan Lyanna Mormont olduğunu söyleyebiliriz. Erkek rolü için ise, 8-12 yaşları arasında genç ve fiziksel olarak uygun bir karakter aranıyor. Tahminen bu iki karakter ana karakterlerin çocukluk yıllarına odaklanacak flashback’lerde rol alacaklar.

Roller için oyuncu seçimleri 17 Kasım’da başlayacak ve muhtemelen seçimlerin ardından hızlıca yeni sezon çekimleri başlayacak. Yeni sezonda ana karakterlerden yan karakterlere kadar sayısız insanın öleceğini düşünüyorum. Night King’in duvarı aşarak devasa bir ordu ve ejderha ile ilerlediği bir dönemde bunun aksini düşünmek saçmalık olurdu.