Game of Thrones 8. Sezonun Çıkış Tarihi Hakkında Üzücü Haber!

Game of Thrones'un 8. sezonun çıkış tarihi hakkında söylentiler devam ediyor. Dizi, beklenildiği gibi 2018'in yaz aylarında çıkmayabilir.

Game of Thrones her sene olduğu gibi bu sene de arkasında pek çok soru işareti ile birlikte sezon finali yaptı. Yeni sezonda neler olacak, ne gibi savaşlar görüp artık hangi isim kral koltuğuna oturacak bilmiyoruz, ancak tüm bu sorular önümüzdeki 6 bölümde ortaya çıkacak. Resmi olarak 27 Ağustos 2017’de sezon finalini yayınlayarak 8. sezon hazırlıklarına başlayan dizi, en iyi ihtimalle 2018’in yazına kadar gelmeyecek. Bu durum hepimizin kabul ettiği bir durum olsa da, çok daha uzak bir tarihle karşılaşabiliriz. Kış sezonunun fazlalaşmasından dolayı 2017 kışı yetmezse 2018 kışında da çekim yapmak zorunda kalabilecek ekip, yeni sezonun 2019’da olabileceğinin sinyallerini verdi.

'Zaten hepi topu 6 bölümlük bir şey' dediğinizi duyar gibiyim. Belirtelim, son sezon 6 bölüm sürecek belki, ancak her biri 80 dakikanın üzerinde belki de “uzun metrajlı film” uzunluğunda olacak. Bu dizi hayranları için hoş bir şey olsa da daha çok bekleyecekleri anlamına geliyor.

Entertainment Weekly’den James Hibberd’ın HBO program başkanı Casey Bloys ile yaptığı röportajda David Benioff, David Weiss ve dizi hakkında birçok konu konuşuldu. Bu konular arasında ilgimizi çeken soru ise Hibberd’in, son Game of Thrones sezonunun zaman çizelgesini sorması oldu. Yapılan konuşmada;

Hibberd: Şu andan itibaren son sezon Weiss ve Benioff’un ihtiyaçlarına bağlı olarak 2019’a uzayabilir mi?

Bloys: Evet, bölümleri yazmalı ve bunları üretime almalılar. Bunun için zaman gerekebilir.

Dizide Jamie Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau, yaptığı açıklamada sekizinci sezon çekimlerinin Ekim 2017’de başlayabileceğini belirtmişti.

Son sezonda karşımıza ne gibi şeyler çıkacak bilinmiyor, ancak çalışmalar 20 Ağustos’ta İrlanda’da başlamış durumda. Şu anda ön prodüksiyon yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Umarım diziyi ölmeden izleyebiliriz.