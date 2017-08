İzleyicilerinin beklentilerini boşa çıkarmayı gelenek haline getiren Game of Thrones yazarlarına rağmen dizinin takipçileri bir havuz oluşturarak diziyle ilgili olası öngörülerini bir araya getiriyor ve bazı değerlendirmeler yapıyorlar. Bu yazımızda biz de Bran Stark'ın dizi bitmeden önce rolünün ne olacağına dair bir anket hazırladık.

Game of Thrones okuyucularına ya da izleyicilerine hiçbir zaman en çok istedikleri şeyi vermemiştir. Hikayenin yazarı ve senaristler hikayeye etkinlik kazandırmak için takipçi beklentilerini toplayarak, bu beklentilerin aksini gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar. Hatta bazen bunu tam anlamıyla şok denilebilecek derecede abartabiliyorlar. Biz hayranlar ise hala en azından birkaç karakterin hakkettiği sona ulaşacağını ümit etmeye devam ediyoruz. Game of Thrones Hope Chest (Game of Thrones Beklenti Kutusu)’in olmasının sebebi de bu. Hepimizin beklentilerimizi bir araya getirdiğimiz yeni, haftalık havuz. Game of Thrones’ta neler olacağını düşündüğünüzü değil, en çok ne olmasını görmeyi umduğunuzu soruyoruz.

7. Sezon, 3. Bölüm ‘THe Queen’s Justice’ ile ilgili Reklam Uyarısı

Bu hafta, aşırı hırslı bir çocuk olarak Games of Thrones’a başlayan Brandon Stark’a bakıyoruz. Tırmanmayı seven Stark, pilot bölümünde ayaklarını kullanma yetisini tamamıyla kaybeder ve gelecek 6 sezonu gittikçe garipleşen vizyon arayışı ile geçirir. Westeros boyunca kızak köpeklerinin çektiği kızakta yolculuk yapan Stark, sonunda altı sezonluk seyahatini tamamlar ve son haftaki ‘The Queen’s Justice’ bölümünde memleketi Winterfell’e geri sağ salim döner. Kız kardeşi Sansa’ya söylediği üzere Üç Gözlü Kuzguncuk olan Stark, artık mistik bir özelliğe sahip olduğunu ifade etmek ister. Bunun yanında sinir edici belli belirsiz, sembolik konuşma alışkanlıkları da edinmiştir.

Aynı zamanda tüm seri boyunca takipçilerin en ateşli teorilerine ilham kaynağı olan geniş çapta güçlere de sahiptir. Geçmişi ve geleceği görmenin yanında, zamanla etkileşimde bulunarak geçmişte olan olayları etkileme gücüne de sahiptir. Canlı yaratıklara sahip olabilen Stark, o an herhangi bir yerde olan şeyleri de görebiliyor ve cehennemden çıkan insanların makul sorularına, en anlamsız yollarla cevap vererek onların kafalarını karıştırıyor. Stark belki de Jon Snow’un gerçek soyunun sırrını bilen serideki yegane hayatta kalan kişi.

Tüm bunlar, gösteri bitmeden önce onun ne yapabileceğine dair bazı çılgın düşüncelerin dile gelmesine neden oldu. Gidişatı Night King’in aleyhine mi çevirecek (Night King, Stark’ın farkında ve onu ağına düşürmeye çalışıyor. Aynı zamanda Stark’ın psişik dünyasıyla etkileşimde bulunabilme kapasitesine sahip), yoksa bazı makul tarihi olayları bir araya getirerek hikayede depreme mi yol açacak.

Peki ya siz bu teorilerden hangisinin Bran Stark’ın hikayeler zincirinin en tatmin edici nihai neticesi olabileceğini düşünüyorsunuz?