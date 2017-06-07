Game of Thrones Çekimlerinde Kaçırdığınız 3 Gizli İpucu!

Söz konusu Game of Thrones olunca hiçbir ayrıntı, ne kadar küçük olursa olsun, göz ardı edilemez. Game of Thrones çekimlerindeki, muhtemelen kaçırdığınız 3 ipucunu sizler için derledik.

Salı günü, dizinin sinsi yapımcıları, resmi Youtube kanalında kostüm tasarımı ile ilgili bir sahne arkası videosu yayınladılar. Elbette bu görüntüler birbirinin peşi sıra devam ederek yayınlanıyor.

Tyrion burada sahil boyunca dolaşıyor:

Burada da Samwell, bir kitabı işaret ediyor:

Bunlar gibi birkaç fotoğraf da var fakat dikkatinizi özellikle 3 fotoğrafa çekmek istiyoruz.

1. Jon Snow, deniz kıyısında duruyor

Jon Snow'un sahilde durduğunu ve arkasında kar olmadığını görüyoruz. Ayrıca Duvar'dan da epey uzak olduğu anlaşılıyor.

Yukarıdaki manzara Daenerys'in bulunduğu yere benziyor. Herkesin en sevdiği Snow'un bu sezon Daenerys ile buluşacağının oldukça sert bir kanıtı gibi görünüyor.

2. Hound (Tazı) bir miktar kar ile oynuyor

Tazı, 7. sezon fragmanında görünmüyor o yüzden bu fotoğraf, gelecek sezona dair tek ipucumuz.

Onu son gördüğümüzde, Beric Dondarrion'un ekibiyle kuzeye gidiyordu. Üstteki fotoğraftan, planının pek değişmediği gözüküyor.

3. Arya'nın kılıcı gözüküyor

En ilginç ipuçlarını kaydettik. Yukarıdaki fotoğrafta Arya'nın atını sürerken aynı zamanda da kılıç taşıdığını görebilirsiniz. Arya, İğne ile bir yolculuk yapıyor. Buraya kadar ilginç bir şey gözükmese de bu kılıcın çekildiği tek fotoğraf bu değil.

Winterfell'deki Sansa'nın çekimlerinde, Sansa'nın ardında duran kadının bir kılıç taşıdığı gözüküyor. Bu kılıcın görünümü çok tanıdık. Aynı kılıç olabilir mi?

Sonuçta o kılıcın İğne olup olmadığından tam anlamıyla emin olamayız fakat çok benzer olduğu ortada. Ancak eğer aynı kılıçsa, bu sezon Arya'nın ve Sansa'nın buluşacağını söyleyebiliriz.

İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.