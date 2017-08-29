Game of Thrones'da Cevapsız Kalan 8 Büyük Soru!

Game of Thrones 7. Sezon finali ile birlikte pek çok soruyu cevapsız bıraktı. 8. sezonda işlenecek bu sorulara göz atıyoruz.

Game of Thrones’un 7. sezon finali ile pek çok şeyi öğrenmiş olsak da, önümüzde beklememiz gereken 1-1.5 senelik zaman var. Durum böyle olunca 7. sezonda ucu açık bırakılan hangi sorularla karşı karşıya olduğumuzu derlemek istedim. Game of Thrones’un sezon finali ile birlikte akıllara takılan 8 önemli soruya göz atalım.

Not: Diziyi izlemediyseniz yazının bundan sonrası Game of Thrones'un 7. sezonu hakkında ciddi spoiler içerebilir. Bu durumu göz önüne almanızı öneriyorum.

Hound, Kimin Geldiğini Biliyor mu?

Hound'un zombi kardeşine giderek “Kimin geleceğini biliyorsunuz” demesi, akıllarda birkaç soru işareti yarattı. Hound’un daha önce ateşte gördüğü görüşleri göz önüne alırsak bu tehdidin Night King olabileceği hakkında soru işaretleri kaldı. Tabii, Hound kardeşini kendisinin öldüreceğini de söylemiş olabilir.

Tyrion, Cersei’nin Sözünü Dinlemediklerini Biliyor mu?

Tyrion, Cersei ile konuşmuş ve dizide bu bölüm tam gözükmeden Cersei’nin askerlerini göndereceğini söylemesi dikkat çekmişti. Cersei sonra yine kendi kişiliğine uyarak asker yollamayacağını belirtti. Bu olayda Tyrion’un konumu merak ediliyor. Bu gözükmeyen diyalog kısmında Tyrion Cersei ile işbirliği yaparak Dany’i sırtından bıçaklayabilir mi? Pek ihtimal vermesem de merak edilen bir konu.

Sansa ve Arya Her Şeyi Nasıl Planladılar?

Sezonun 7 bölüm olması pek çok sorunun da doğmasına sebep oldu. Zamanın yetersiz olmasından dolayı bazı konular hızlı atlandı. Sansa ve Arya hiçbir diyaloğa girmeden nasıl Baelish’in öldürülmesi konusunda anlaştılar bilinmiyor.

Tormund ve Beric Ölüyor mu?

Dizinin en çok sevdiğim karakteri Tormund’un ölmesini kaldırabilirim, ancak en azından bunun kılıç başında olmasını isterdim. Dizinin son bölümünde açık bıraktığı bir başka konu, Tormund’un tamamı yıkılan duvardan nasıl kurtulacağı oldu. Sizce Tormund ve Beric bu duvar enkazı ve ak gezenlerden kurtularak Winterfell’e ulaşabilecek mi?

Gece Kralı’nı Neler Biliyor?

Night King, ejderhanın oraya geleceğini biliyor muydu? Tüm bu karakterleri bu hançerlerle öldürmek yerine beklemesinin ardındaki sebep bu muydu? Sanırım bu gelecek sezon ortaya çıkacak konulardan birisi olacak.

Bran Evliliği Neden Bilemedi?

Bran’in gücü hala tam olarak bilinmiyor. Yine de son bölümde Sam’le karşılaşan Bran’in bir şeyleri görebilmesi için konu hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini gördük. Gelecek sezon Bran’in kilit isimlerden birisi olacağını düşünüyorum.

Sam Hala Ailesinin Sonundan Habersiz mi?

Bran’in yanına gelen Sam, bunca yolu gelirken babası ve kardeşinin Daenerys tarafından öldürüldüğünü duymadı mı? Şu anda Tarly hanesinin resmi varisi olan Sam, abisini öldüren Daenerys’e karşı bakalım nasıl bir tutum alacak.

Jaime Tek mi Gitti?

Kralın şehrinde kar yağışının başlaması ile birlikte kışın geldiğini net bir şekilde gördük. Bu anlarda tek başına kuzeye doğru ilerlemeye başlayan Jamie’nin yanında en azından Bronn’un olup olmayacağı merak konusu. Hem Jamie hem de Tyrion’un kuzeyde olduğu düşünülürse Bronn’un dostlarını bırakmayacağını düşünüyorum.

Gelecek sezon cevaplanmasını beklediğim konular bunlar. Peki, sizin gelecek sezonda cevaplanmasını beklediğiniz konular var mıdır? Kral kim olacak gibi zaten herkesin bildiği soruları bir kenara bırakın, entrikaların olduğu küçük hikayelerden bahsediyorum. :)