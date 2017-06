Game of Thrones'da Gerçekleşen 150.966 Ölümü İzleyin!

Game of Thrones'da gerçekleşen 150.966 ölümü tek bir videoda izlemek ister misiniz? Ölüm denilince akıllara gelen ilk dizi olan Game of Thrones, 6 sezonda öldürdüğü insan sayısı ile dudak uçuklatıyor.

Uyarı: Haberimize başlamadan önce adından da anlaşılacağı üzere yazı ve video spoiler içermektedir. Eğer hala izlemediyseniz ve de izlemeye niyetiniz varsa, gözünüzü usul usul kapatıp sayfadan çıkmanızı öneriyoruz.

Her bölümünde en az 10 kişinin öldüğü Game of Thrones’da şu ana kadar kaç kişi ölmüştür? Başrol oyuncularını bile bir hiçmiş gibi öldürmeyi seven Game of Thrones, final sezonuna yaklaştıkça ölümleri artırıyor. Artık dizinin oturan bir bölüm yapısı var ve ilk sezondan beri söylenen “Winter is Coming” tüm soğuğuyla birlikte gelmiş durumda. Birçok büyük muharebeyi gördüğümüz dizide bu zamana kadar kaç kişinin öldüğünü hiç düşünmüş müydünüz?

Ölüm denildiğinde aklımıza ilk gelen dizilerden Game of Thrones’da normal olarak binlerce insanın ölümünü gördük. Bazılarının ölümünü ekranda göremesek de diyaloglardan biliyoruz. Bütün o savaşlar, dizide binlerce insanın ölmesini sağladı.

Aradan geçen 6 sezonda 150.966 kişinin ölümüne sebep olan Game of Thrones, bu ölümler arasında Red Wedding, Hodor gibi olaylarla bizleri derinden etkilemeyi başardı.

Bugün sizlerle buluşturacağımız videoda, bu 150.966 ölümü 21 dakikalık videoda göreceğiz.

Leon Andrew Razon Compilations tarafından hazırlanan video, dizinin tüm vahşetini gözler önüne seriyor. İlk başlarda daha fazla kişi odaklı ölümler görürken, sezonlar ilerledikçe katliamların toplu halde gelişmeye başladığını görüyoruz. Eğer diziyi izlemediyseniz bu videoyu izlemenizi kesinlikle önermiyoruz. Tüm Game of Thrones tarihinde hazırlanan en spoiler yüklü video bu olabilir. İyi seyirler.