Game of Thrones'da ölmesine rağmen ucu açık bir şekilde bırakılan karakterler arasından yeni bölümlerde görmeyi beklediğiniz karakter tahminlerini alalım.

Uyarı: Haber yeni bölümler olmasa da daha önceki bölümler hakkında spoiler içeriyor. O yüzden haberi okumadan önce bunu göz önüne alınız.

7 yıldan beri her sezon daha çok izleyici sayısına ulaşarak yoluna devam eden Game of Thrones’da bu süre zarfında sayısız karakter öldü. Bunlar arasında birçoğunun öldüğüne emin olmamıza rağmen ölümünü kesin olarak görmediğimiz bazı karakterler var. Bunlardan bazıları, Stannis Baratheon gibi izleyicilerin en çok sevdiği karakterler. Dizinin son bölümlerinde Arya'nın ustalıkla yaptığı kılıç dövüşü ile birlikte ölümü gösterilmeyen Syrio Forel'in de geri döneceğine inanılmaya başlandı.

Dizi, bunca yıldan beri birçok oyuncuyu öldürmesine rağmen bazı karakterleri öldürürken ucunu açık bırakmayı tercih etti. Bugün Game of Thrones’da ölmüş olarak gözükmesine rağmen ucu açık ölümlerinden dolayı her an geri dönebilecek karakterler arasında bir anket yapacağız. Sizce hangi karakter ölmedi ve dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz bir şekilde geri dönecek?

Eğer gelmesini beklediğiniz kişi anketimizde yoksa, yorumlarda açıklaması ile birlikte beklediğiniz karakteri yazabilirsiniz.