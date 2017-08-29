Game of Thrones'da Yaşanan Büyük Buluşmanın Kamera Arkası!

Game of Thrones'un son sezonunda yaşanan büyük buluşmanın merak edilen kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Game of Thrones’la ilgili çok fazla haber yazdığımız için diziyi izlemeyenler olarak haliyle tepki gösteriyorsunuz. Bunu çok iyi anlıyoruz, ancak dizinin sezon finali yapması ile birlikte o kadar çok bilgi açığa çıktı ki bu bilgileri takipçilerimize ulaştırma isteği duyuyoruz. Merak etmeyin, 1.5 sene gibi çok uzun bir süre bekleyeceğimiz için dizi hakkında çok daha az bilgiler gelecektir. Ayrıca bu haberden sonra kendimizi Game of Thrones’la ilgili haber yapma konusunda biraz daha tutmaya çalışmaya karar verdik. Umarım başarılı oluruz. :)

Ayrıca yazının bundan sonrası Game of Thrones 7. sezon 7. bölümü ilgili spoiler içermektedir. O yüzden haberi okurken bunu dikkate almanızı öneriyoruz.

Uyarımızı yaptıktan sonra, Game of Thrones’un son bölümünde yayınlanan büyük buluşmaya odaklanabiliriz. Eğer bölümü izlediyseniz bilirsiniz ki, Daenerys’den Cersei’ye, Jaime’den Jon’a kadar pek çok karşıt karakter bir araya geldi. Bu karakterler burada tek gerçek düşmanı yenmek için buluşmuşlardı. Haliyle böyle bir buluşmanın kamera arkası da merak edildi.

HBO’da dün yayınladığı “World Cllide” isimli video ile bu büyük buluşmanın kamera arkasına girdi. Tüm sezonun en can alıcı anlarından birisi olan World Clide bölümünün kamera arkasına aşağıdan izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.