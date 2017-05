Game of Thrones Dizisi Sayesinde İzlanda'ya Turist Yağıyor!

Game of Thrones dizisinin çekimlerinin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği İzlanda, dizi sayesinde turistlerin ilgi odağı oldu.

Gerek geçtiğimiz yıllarda gerekse günümüzde sinema ve dizi sektörünün dünya turizmine önemli bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bunun en büyük örneklerinden biri ise Game of Thrones dizisinin birçok önemli sahnesine ev sahipliği yapan İzlanda'da görülüyor.

Bloomberg'in yayınladığı rapora göre dünyanın en çok izlenen, yayınlanan her bölümüyle bir olay yaratmayı başaran Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerinin çekildiği İzlanda, dizinin setine ev sahipliği yaptığı için ciddi anlamda turist sayısını arttırdı. Game of Thrones izleyicileri dizide hayranı olduğu karakterleri izlediği yerleri görmek için adeta İzlanda'ya akın etti.

Bloomberg'in raporunda Game of Thrones dizisinde İzlanda'nın yer almasıyla birlikte İzlanda parasının son bir yılda euroya karşı %21, dolara karşı ise %15 yükseldiği ayrıca ülke ekonomisinin de %11.3'lük bir büyüme kaydettiği söyleniyor. Üstelik ekonomistlerin İzlanda'dan beklentisi çok daha yüksek, uzmanlar İzlanda'nın para birimi Korn'un bu yıl sonuna kadar euro karşısında %2.5 daha değerlenmesini bekliyor.