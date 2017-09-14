Game of Thrones Finali Sızdırılmamasın Diye Önlem Alındı

Game of Thrones'un 8. sezonuna ait bilgi sızıntısı istemeyen HBO, bunun için finali birçok farklı son çekecek.

Game of Thrones’un bütün sezonlar boyunca en büyük sorunu kitaplardı. Kitabı okuyan insanlar senaryoyu kolaylıkla kitabı okumayan kişilere “spoiler” niyetiyle yayınlıyordu. Kitaplar bitip dizi yalnız başına ilerlemeye başladığında bu kez devreye hackerlar girmeye başladı. Her sene dizinin hikayesini paylaşıp bölümleri önceden yayınlayan bu hırsızlar, HBO’nun sinirini bir hayli bozdu.

İyisiyle kötüsüyle 8. sezona doğru yol almaya başladık. Son sezonun ne senaryosu ne de başka bir içeriğini kaptırmak istemeyen HBO, bu kez eşeğini sağlam kazığa bağlayacak. Gerek oyuncuların ağzından kaçan sızıntılar gerekse de sette çalışıp sızıntılar sunmayı seven casuslara karşı alacağı önlem sayesinde dizinin gerçek finali asla bilinemeyecek.

Birçok son çekerek hangi sonun gerçek olduğunu oyunculara bile söylemeyecek yetkililer, bu sayede yanlışlıkla spoiler verilse bile hiçbiri dizinin gerçek sonunu görene kadar kesinlik sağlamayacak.

Tahmini olarak Mart 2019’da çıkması beklenen 8. sezonun 6 bölümde bu kadar hikayeyi nasıl anlatacağı merak konusu. HBO’nun bu hamlesi sayesinde de tek bildiğimiz şey hiçbir şey bilmediğimiz olacak. Hepimiz Jon Snow gibi “hiçbir şey bilmeyeceğiz.”