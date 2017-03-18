Game of Thrones Hakkındaki '8 Gizli' Gerçek!

Dünyanın en çarpıcı TV serisi Game of Thrones hakkındaki 8 gizem, serinin yaratıcıları tarafından "bizzat" açıklandı.

Dünyanın en popüler ve tartışmalı dizilerinden biri konumunda bulunan Game of Thrones hakkında ilginç açıklamalarda bulunuldu. Bu ifadeler bizzat serinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'den geldi. Serinin yaratıcıların basın toplantısına Arya Stark rolündeki Maisie Williams ve Sansa Stark rolündeki Sophie Turner da katıldı.

Serinin yaratıcıları, Game of Thrones hakkındaki bilinmeyenleri açıkladılar ve pişmanlıklarını belirtmekten de geri kalmadılar.

Khal Drogo'nun Ölümü

İkiliye göre Jason Momoa'nın canlandırdığı karakter Khal Drogo'nun ölümü en etkileyici sahnelerden biriydi. Öyle ki; serinin yaratıcıları "Onun ölümünün etkisinden hala kurtulamadık ve Khal Drogo'yu özlüyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Sansa Stark

Senarist David Benioff, favori karakterinin Sansa Stark olduğunu vurguluyor. Benioff, "Kitaplarda en etkilendiğim figür Sansa Stark ve onun gelişimiydi. Pek çok okuyucu ve izleyici ondan nefret etti. Bu, onu daha fazla gerçek kıldı. Evet bazen sinir bozucu bir ergen olabiliyor ama çok gelişme kaydetti." ifadelerini kullandı.

Jon Snow ve Harry Potter

Senaristlerden Weiss, Kit Harrington'ın canlandırdığı Jon Snow karakterini Disney-Harry Potter-Lord of The Rings karışımı bir figür olarak gördüğünü itiraf ediyor.

Catelyn Stark

Kitaplarda Catelyn Stark ölümden geri dönüp, Lady Stoneheart olarak geri dönmüş ve intikamını almıştı. Maalesef bu olay, dizide kendisine yer bulmadı. Senaristler hala belirli sınırlar nedeniyle(Arya Stark'ın intikam alması, Jon Snow'un ölümden dönmesi) karakteri, diziye tekrar döndüremediklerinden dem vuruyor.

Sansa Stark'ın Şarkısı

Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner tam bir Justin Bieber hayranı. Sansa Stark, ikinci sezonda yitirilenler için bir şarkı okudu ama söz konusu sahne, son anda diziden çıkarıldı. Turner, hala Justin Bieber'ın seti ziyaret etmesini bekliyor.

Locke Vakası

Locke üçüncü sezonda ölümle karşılaştı. Nikolaj Coster-Waldau'nun(Jaime Lannister) onu nehre atlamasını ve sonrasında Lannister'ın vahşi hayvanların saldırısına uğramasını planlıyorduk. Çok eğlenceli bir sahneydi ama istediğimiz biçimde gerçekleşmedi.” ifadeleri kullanıyor.

Meryn Trant'ın Ölümü

Game of Thrones'daki en pahalı ölüm sahnesinden bahsediyoruz. Maisie Williams, bahsi geçen sahnede bir süre gözlerini açamad. Ne de olsa en kanlı ve tuhaf cinayet sahnelerinden birinden bahsediyoruz.

Son İki Sezon Hakkındaki Gerçekler

Son iki sezonun toplamda 15 bölüm süreceği sanılıyordu. Ne var ki yapımcılar kararını değiştirdi: Yedinci sezonda 7, son sezonda ise 6 bölüm bulunacak. Efsanevi seri beklediğimizden kısa ömürlü olacak.