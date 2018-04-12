Game of Thrones Hayranlarının İzlemesi Gereken 5 Dizi

Game of Thrones'un yeni sezonunun gelmesine bir yıl gibi uzun bir süre var. Bu süreyi, GoT evrenine benzeyen ve başarılı bulunan başka diziler ile değerlendirmek isterseniz, listedeki dizilere göz atabilirsiniz.

Game of Thrones son yılların en popüler ve başarılı dizilerinden biri. Oyuncu kadrosu, şaşırtan hikayesi ve başarılı sahneleriyle hemen herkesin severek izlediği dizinin belki de tek bir kötü yanı var; uzun süre bekletmesi. Neredeyse bir yıl önce izledik dizinin yeni bölümlerini ve yeni sezonu da bir bu kadar daha bekleyeceğiz. Eğer GoT'un sunduğu konsepti seviyorsanız, önümüzdeki bir yıl boyunca izleyebileceğiniz ve hepsi oldukça başarılı olan bu beş dizi tam sizlik.

The Last Kingdom

İngiliz yazar Bernard Cornwell'in 'The Saxon Stories' isimli romanından uyarlanan yapım, 9 yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor. yıkılan bir krallık, Viking istilaları, bolca entrika içeren dizi toplamda 16 bölüm ve bölümlerin süresi ortalama bir saat.

Frontier

GoT'da Khal Drogo rolüne hayat veren Jason Momoa'nın başrolünde yer aldığı dizi, 1700'lü yıllarda, kürk ticaretini ele geçirmek için uğraşan ve şiddet kullanmaktan pek de çekinmeyen bir grup insanın hikayesini anlatıyor. 12 bölümden oluşan dizinin bölüm süresi ise 45 dakika.

The Tudors

2010 senesinde 4. sezonuyla final yapan bu başarılı dizi, evlendiği tüm kadınları öldürerek yeni kadınları hayatına almayı takıntı haline getirmiş bir kralın hikayesini anlatıyor. Toplamda 38 bölümü olan dizinin ortalama süresi ise 50 dakika.

Borgia

Bir tür tarih yorumlaması olan bu dizi ise savaşan aileler, iktidar mücadelesi ve bolca yasak aşk ile GoT'a bir hayli benziyor. Dizinin 38 bölümü var ve bölümler ortalama 55 dakika.

Norsemen

Listenin en kolay izlenebilecek dizisi olan Norsemen, aslında bir tür komedi. Ancak olaylar 700'lerin sonunda bir Viking kabilesinde geçiyor ve bu da hikayeyi bir hayli ilgi çekici ve eğlenceli hale getiriyor. Dizinin 6 bölümü var ve bölümler yalnızca 30 dakika.

Listede yer alan dizilerin tamamını Netflix üzerinden izlemek mümkün ancak belirtmekte fayda var, yapımların tamamı 'Netflix Original' değil. Eğer sizin de bu evrene benzediğini düşündüğünüz ancak listede göremediğiniz yapımlar varsa, bizimle paylaşabilirsiniz.