Game of Thrones İçin Eşine Benzerine Rastlanmamış Tanıtım!

HBO, Game of Thrones'un yeni sezonu için nadiren rastlayabileceğimiz yaratıcılıkta bir tanıtım kampanyası düzenledi. Sonuç ise çok da tatmin edici olmadı.

HBO, Perşembe günü Game of Thrones'un yeni sezonu için son derece ilginç bir organizasyona imza attı. Buz kütlelerini ateşe boğarak canlı yayını başlatan HBO, Game of Thrones hayranlarını da Facebook Live'da yorum yapmaya davet etti.

Buz ve ateşin canlı yayını!

TV pazarlama yöneticileri, fazlasıyla yaratıcı bir işe imza atmış. Maalesef dev bir buz bloğu eritmek, düşünüldüğünden çok uzun sürdü, çok çok daha uzun... Serinin hayranlarının sinirinin bozulduğunu tahmin etmek hiç de zor değil, hatta pek çok kişi hayal kırıklığına bile uğramış olabilir. Ateşler tam güce ulaştığında, nedense canlı yayında kesintiler de yaşandı.

Buzlar eridikten sonra önce garip bir 'hiçlik'le karşılaştık. Sonra da üzerinde tarih yazan bir metal plaka görüldü. Bu da pek sürpriz olmadı, zira uzun zamandır dizinin yeni sezonunun başlayacağı ayın Temmuz olduğundan haberdardık. Daha önce sızan teaser'ı tekrar izledik ve Liam Cunningham'ın canlandırdığı Ser Davos'un birkaç kelamına tanık olduk. Yine de ilginç bir tanıtım gösterisi olduğunu kabul edemeden geçemeyeceğiz.