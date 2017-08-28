Game of Thrones İçin Özel Google Maps!

Sevilerek izlenen Game of Thrones için Özel Google Maps benzeri bir harita servisi oluşturuldu. Bu harita ile birlikte devasa Game of Thrones dünyası haritaya aktarılmış oldu.

Son yılların en çok izlenen yabancı dizilerinden biri olan Game of Thrones için özel bir harita servisi, dizinin hayranlarına sunuldu. Fenomen dizinin hikayesinin derinliğinde kaybolup, çıkmaza düşmenin oldukça muhtemel bir olay olduğunu, dizi izleyenler daha iyi bilir.

Bu harita servisi ile birlikte yaşanılan olayları daha rahat bir şekilde takip edebilecek ve nerede ne olduğunu daha iyi aklınızda tutabileceksiniz. Dizinin hayranları için oldukça başarılı bir servis hazırlayan yapımcılar, bugün sezon finali yayınlanan dizinin Google Maps'e benzer bir harita servisini kullanıma sundular.

7 sezondur yaşanılan tüm olayların daha iyi bir şekilde takip edilmesini sağlayan yapımcılar, Quartermaester adlı harita ile, dizideki mekanları rahatlıkla bulabilmemize oldukça yardımcı oluyor. Quartermaester üzerinden Jon Snow, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen başta olmak üzere dizide yer alan ana karakterlerin izlemiş yolduğu, yol haritasını rahatlıkla görebilmekteyiz. Böylece geçmiş sezonlarda hangi olayların yaşandığını da unutmamış olacağız.

Ayrıca diziye yeni başlayan izleyicileri de düşünen yetkililer, özel olarak hazırladıkları bu haritada filtreleme seçeneğini de eklediklerinin altını çizdiler. Böylece başınıza gelecek tatsız spoilerdan da kurtulabileceksiniz.