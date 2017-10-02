Game of Thrones Karakterleri Kitaplara Göre Nasıl Görünmeli?

Dünyanın en büyük şovlarından Game of Thrones'un karakterlerinin kitaplara göre nasıl görünmeleri gerektiğini listeledik.

Game of Thrones 7. sezonun ardından sevenlerini uzun bir bekleyişin ardına koydu. Yaklaşık 1.5 sene sonra final sezonu ile karşımıza çıkması beklenen dizinin son sezonda karşımıza ne gibi hikayeler sunacağını bilmiyorum, ancak ortaya çıkacak şeyin adeta bir görsel şölen sunacağı konusunda eminim.

Peki son derece başarılı bir şekilde ilerleyen dizide oynayan karakterlerin kitaptaki orijinal görünümlerini hiç merak ettiniz mi? Tyrion Lannister gibi burnunun kesik olduğunu bildiğiniz figürler dışında dizide yer alan karakterlerin kitap ve dizi görünümlerini sizler için sunacağız.

Soldaki görseller oyuncuların filmdeki görüntüleri olurken, sağdakiler ise kitapta tanıtıldıkları görüntüler;

Bran Stark

Arya dışındaki tüm Stark kardeşleri annelerinin soyuna ait olan koyu mavi gözler ve kırmızımzı kahverengi saçlara sahip olmalılardı.

Brienne of Tarth

Büyük ağız, eğri dişler ve çilli yüzü gören Tormund'un nasıl düşüneceğini çok merak ediyorum.

Daario Naharis

Kitaba uygun olmadığı iyi olmuş sanki.

Ygritte

Daenerys Targaryen

Kitaba göre Daenerys, başından beri Valyrian özellikleri gösteriyor. Gümüş saç ve mor göz.

Euron Greyjoy

Lancell Lannister

Oberyn Martell

Yara Greyjoy

Ramsay Bolton

Tyrion Lannister

Tyrion'un kitap versiyonu dizidekinden çok farklı. Tyrion kitaba göre saçları beyaz, bir göz siyah diğeri yeşil ve savaştan dolayı burnunun dörtte biri ve dudağının bir bölümünün olmadığı bir karakterdir.

Theon Greyjoy

Jon Snow

Tywin Lannister

Tommen Baratheon

Kitapta yer alan Tommen, birazcık daha şişman ve kıvırcık saçlara sahip bir karakter.