Game of Thrones Karakterleri Kitaplara Göre Nasıl Görünmeli?

Game of Thrones 7. sezonun ardından sevenlerini uzun bir bekleyişin ardına koydu. Yaklaşık 1.5 sene sonra final sezonu ile karşımıza çıkması beklenen dizinin son sezonda karşımıza ne gibi hikayeler sunacağını bilmiyorum, ancak ortaya çıkacak şeyin adeta bir görsel şölen sunacağı konusunda eminim.
Peki son derece başarılı bir şekilde ilerleyen dizide oynayan karakterlerin kitaptaki orijinal görünümlerini hiç merak ettiniz mi? Tyrion Lannister gibi burnunun kesik olduğunu bildiğiniz figürler dışında dizide yer alan karakterlerin kitap ve dizi görünümlerini sizler için sunacağız.
Soldaki görseller oyuncuların filmdeki görüntüleri olurken, sağdakiler ise kitapta tanıtıldıkları görüntüler;
Bran Stark
Arya dışındaki tüm Stark kardeşleri annelerinin soyuna ait olan koyu mavi gözler ve kırmızımzı kahverengi saçlara sahip olmalılardı.
Brienne of Tarth
Büyük ağız, eğri dişler ve çilli yüzü gören Tormund'un nasıl düşüneceğini çok merak ediyorum.
Daario Naharis
Kitaba uygun olmadığı iyi olmuş sanki.
Ygritte
Daenerys Targaryen
Kitaba göre Daenerys, başından beri Valyrian özellikleri gösteriyor. Gümüş saç ve mor göz.
Euron Greyjoy
Lancell Lannister
Oberyn Martell
Yara Greyjoy
Ramsay Bolton
Tyrion Lannister
Tyrion'un kitap versiyonu dizidekinden çok farklı. Tyrion kitaba göre saçları beyaz, bir göz siyah diğeri yeşil ve savaştan dolayı burnunun dörtte biri ve dudağının bir bölümünün olmadığı bir karakterdir.
Theon Greyjoy
Jon Snow
Tywin Lannister
Tommen Baratheon
Kitapta yer alan Tommen, birazcık daha şişman ve kıvırcık saçlara sahip bir karakter.