Game of Thrones Karakterlerinin Gerçek Hayattaki Halleri

Game of Thrones dizisinin kostüm ve makyaj ekibinin başarısını gözler önüne seren bazı karakterlerin dışında, oyuncuların geneli normal görünüyorlar. İşte dizinin yıldızlarının gerçek hayattaki halleri.

Game of Thrones, Türkiye'de de dünyada olduğu kadar popüler ve hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Her karakterinde ayrı bir gösteriş olan dizinin oyuncuları da bu sayede oldukça popüler hale geldi.

Normalde dizide kendilerine has şekilde görmeye alışkın olduğumuz oyuncuların gerçek hayattaki hallerini aşağıdaki fotoğraflardan görebilirsiniz:

Jon Snow (Kuzeydeki Kral)

Kit Harington

Arya Stark

Maisie Williams

Sansa Stark

Sophie Turner

Bran Stark

Isaac Hempstead

Jorah Mormont

Iain Glen

Jaime Lannister

Nikolaj Coster-Waldau

Tyrion Lannister

Peter Dinklage

Cersei Lannister

Lena Headey

Sandor Clegane

Rory McCann

Ve son olarak Ejdarhaların Annesi Khaleesi !

Emilia Clarke