Game of Thrones Karakterlerinin Gerçek Hayattaki Halleri

Game of Thrones, Türkiye'de de dünyada olduğu kadar popüler ve hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Her karakterinde ayrı bir gösteriş olan dizinin oyuncuları da bu sayede oldukça popüler hale geldi.
Normalde dizide kendilerine has şekilde görmeye alışkın olduğumuz oyuncuların gerçek hayattaki hallerini aşağıdaki fotoğraflardan görebilirsiniz:
Jon Snow (Kuzeydeki Kral)
Kit Harington
Arya Stark
Maisie Williams
Sansa Stark
Sophie Turner
Bran Stark
Isaac Hempstead
Jorah Mormont
Iain Glen
Jaime Lannister
Nikolaj Coster-Waldau
Tyrion Lannister
Peter Dinklage
Cersei Lannister
Lena Headey
Sandor Clegane
Rory McCann
Ve son olarak Ejdarhaların Annesi Khaleesi !
Emilia Clarke