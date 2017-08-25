Game of Thrones Karakterinin Verildiği Sokak İsmi Kaldırıldı

Avustralya’da Game of Thrones karakterlerinin isimlerini sokaklara veren Geelong şehrinin Charlemont Rise ilçesi, bir sokağa verdikleri Lannister ismini kaldırdılar.

Sokaklarına Snow, Stannis, Greyjoy gibi isimler veren ilçe, gelen şikayetler üzerine Lannister ismini kaldırdıklarını açıkladı. Bunun sebebi ise dizide Cersei Lannister ve erkek kardeşi Jaime Lannister’in ensest ilişki yaşıyor olmaları.

Gelen haberlere göre Lannister Sokağı’nda yaşayanlar, ensest ilişki yaşayan bir çiftin isminin verildiği sokakta yaşamak istemedikleri konusunda şikayette bulundular. Bunun üzerine sokağın ismi ‘Precinct’ olarak değiştirildi.

Bölgenin proje yöneticisi Gary Smith, Lannister’ı farklı bir şekilde yazmayı teklif etse de bölge sakinleri bunu kabul etmemişler. Kentin yöneticisi ise toplum değerlerinin korunması adına yapılan şikayetlerin dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Gary Smith, bölgenin yeni inşa edildiğini ve sokaklara isim verme konusunda yaratıcı olmaya çalıştığını, fakat sokaklar çok sayıda olunca bunun pek de kolay olmadığını söyledi.