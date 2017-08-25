Game of Thrones'un Arkasında Gözüken Kamyonet Viral Oldu!

Game of Thrones'un son sezonu çok hızlı ilerlediği için şikayetler yükselirken, yayınlanan kamera arkası görüntülerde ortaya çıkan kamyonet viral oldu.

Game of Thrones’un final bölümüne çok az bir zaman kaldı. Pazar gecesini Pazartesiye bağlayan gece yayınlanacak ve milyonlarca kişi tarafından takip edilecek son bölüm öncesinde, önceki bölümlerin neden bu kadar hızlı devam ettiği sonunda anlaşıldı.

Yazının bundan sonrası dizi ile ilgili spoiler içerebilir. Spoiler yemek istemeyen takipçilerimiz tarayıcılarındaki bu sayfayı sakince kapatarak önce diziyi izlemeye gidebilirler.

Son sezonun hiç önlem almadan devam ettiğini biliyoruz. Zaman hiçbir şekilde önemsenmediği gibi, bazı şeylerin olması için mantık dışına çıkıldığını da gördük. Bu kadar insan oraya altında ejderha ile gelmediğine göre, bunu başka bir şey sağlamış olmalıydı. Tam da bu noktada duvarın derinliklerine gizlenmiş kamyonet, sanırım tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. :)

Buradaki görüntü kesinlikle dizinin sahnesinden çıkan bir görüntü değil. Kamera arkasından yakalanan görüntüler. Yani, diziyi düzenleyen editörlere suç atmayalım burada. Yine de bu görüntüler, dizilerin hayranlarının eline büyük bir koz verdi. Çok hızlı bir şekilde hareket eden karakterlerimizin bu kamyonetlere atlayarak hızlıca hareket ettiğini söyleyen insanlar, olayları bu şekilde açıklayarak esprili bir yola gittiler.