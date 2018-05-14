Game of Thrones, her sene bu dönemde yeni bölümleriyle gelerek hepimizi mutlu ediyordu, ancak ne yazık ki dizinin final sezonu için ortalama bir sene daha beklememiz gerekecek. Her ne kadar sezonun yayınlanmasına daha çok zaman olsa da, artık efsaneleşmiş olan dizi, her dönem gündemde olmayı bir şekilde başarıyor.
Yeni sezonun çekimleri devam ediyor ve zaman zaman bazı ufak bilgiler elde edebiliyoruz. Bu listemizde ise Westeros'un dışından bazı bilgiler derledik. Birçok Game of Thrones karakteri dizide yaşadıkları çileli hayatların tam tersine, gerçek hayatta oldukça keyifliler ve hemen hepsinin mutlu birer ilişkisi var. Listemizde de sevdiğimiz karakterlerin birlikteliklerine göz gezdireceğiz.
not: çok ağır olmasa da yer yer dizinin genel konusuyla ilgili bazı spoilerlar yer alabilir
Rose Leslie (Ygritte) ve Kit Harington (Jon Snow)
Dizide de bir dönem oldukça çalkantılı bir ilişki yaşayan ve sonunu hüsranla getiren ikili, gerçek hayatta uzun zamandır beraberler ve artık birlikte yaşıyorlar.
Peter Dinklage (Tyrion Lannister) ve eşi Erica Schmidt
Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane) ve eşi Gry Molvær Hivju
Jason Momoa (Khal Drogo) ve eşi Lisa Bonet
Gwendoline Christie (Brienne Of Tarth) ve Giles Deacon
Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ve eşi Nukâka
Iain Glen (Jorah Mormont) ve Charlotte Emmerson
Carice Van Houten (Melisandre) ve Guy Pearce
Game of Thrones’un Efsanevi Aşkı Emmy Ödülü Alabilir
Maisie Williams (Arya Stark) ve Ollie Jackson
Jacob Anderson (Grey Worm) ve Aisling Loftus
Sophie Turner (Sansa Stark) ve Joe Jonas
Liam Cunningham (Davos Seaworth) ve eşi Colette Cunningham
Aidan Gillen (Petyr Baelish) ve Camille O'sullivan
Natalie Dormer (Margaery Tyrell) ve nişanlısı Anthony Byrne
Michiel Huisman (Daario Naharis) ve eşi Tara Elders
Jonathan Pryce (High Sparrow) ve eşi Kate Fahy
Bonus: Ed Sheeran (Lannister Soldier) ve gitarı