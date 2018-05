Game of Thrones karakterleri dizide birçok yasak ve imkansız aşk yaşadı ancak Westeros dışında hepsinin aşk hayatı yolunda gidiyor gibi görünüyor.

Game of Thrones, her sene bu dönemde yeni bölümleriyle gelerek hepimizi mutlu ediyordu, ancak ne yazık ki dizinin final sezonu için ortalama bir sene daha beklememiz gerekecek. Her ne kadar sezonun yayınlanmasına daha çok zaman olsa da, artık efsaneleşmiş olan dizi, her dönem gündemde olmayı bir şekilde başarıyor.

Yeni sezonun çekimleri devam ediyor ve zaman zaman bazı ufak bilgiler elde edebiliyoruz. Bu listemizde ise Westeros'un dışından bazı bilgiler derledik. Birçok Game of Thrones karakteri dizide yaşadıkları çileli hayatların tam tersine, gerçek hayatta oldukça keyifliler ve hemen hepsinin mutlu birer ilişkisi var. Listemizde de sevdiğimiz karakterlerin birlikteliklerine göz gezdireceğiz.

not: çok ağır olmasa da yer yer dizinin genel konusuyla ilgili bazı spoilerlar yer alabilir

Rose Leslie (Ygritte) ve Kit Harington (Jon Snow)

Dizide de bir dönem oldukça çalkantılı bir ilişki yaşayan ve sonunu hüsranla getiren ikili, gerçek hayatta uzun zamandır beraberler ve artık birlikte yaşıyorlar.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister) ve eşi Erica Schmidt

Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane) ve eşi Gry Molvær Hivju

Jason Momoa (Khal Drogo) ve eşi Lisa Bonet​

Gwendoline Christie (Brienne Of Tarth) ve Giles Deacon

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ve eşi Nukâka

Iain Glen (Jorah Mormont) ve Charlotte Emmerson

Carice Van Houten (Melisandre) ve Guy Pearce

Maisie Williams (Arya Stark) ve Ollie Jackson​

Jacob Anderson (Grey Worm) ve Aisling Loftus

Sophie Turner (Sansa Stark) ve Joe Jonas

Liam Cunningham (Davos Seaworth) ve eşi Colette Cunningham

Aidan Gillen (Petyr Baelish) ve Camille O'sullivan

Natalie Dormer (Margaery Tyrell) ve nişanlısı Anthony Byrne

Michiel Huisman (Daario Naharis) ve eşi Tara Elders

Jonathan Pryce (High Sparrow) ve eşi Kate Fahy

Bonus: Ed Sheeran (Lannister Soldier) ve gitarı