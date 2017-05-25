Game of Thrones Oyuncuları Hakkında İlginç Bilgiler

7. sezonunun başlamasına artık günler kalan Game of Thrones dizisinin artık dünyaca tanınan oyuncuları hakkında bazı bilmediğiniz bilgiler aktardık.

16 Temmuz 2017 tarihinde 7 bölümlük (fakat dolu dolu geçeceği söyleniyor) 7. sezonunun başlayacağı Game of Thrones, yine yaz aylarımızın en favori TV serilerinin zirvesinde olacak. Üst üste fragman haberleriyle bizim de odak noktamızı üzerine çekmeyi başaran dizinin oyuncularıyla ilgili öğrendikçe şaşıracağınız 10 bilgi aktaralım istedik. Şimdi bunlara bir bakalım:

Richard Madden, dizide canlandırdığı Robb Stark karakterinin öleceğini bilmiyordu.

Emilia Clarke, sözleşmesine daha sonradan eklettirdiği madde ile dizinin sonraki (3. sezondan itibaren) bölümlerinde üstsüz sahneler çekmek zorunda kalmamıştı.

Cersei ve Bronn, dizinin çekimleri sırasında birbirleriyle hiç konuşmuyorlarmış. Artık aralarında nasıl bir husumet varsa…

Alfie Allen (Theon Greyjoy), dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen’in erkek kardeşidir.

Koca yürekli Hodor, başarılı bir oyucu olmasının yanı sıra ayrıca başarılı bir DJ.

Sansa Stark, dizideki Lady’sine gerçek hayatta da sahip çıktı. O’nunla çekimler sırasında çok iyi iletişim kurduğunu söyleyen Sophie Turner (gerçek ismi), ailesini de ikna ederek Lady’yi yanına almış.

Hafthór Júlíus Björnsson (The Mountain), 2016 yılında katıldığı ‘Dünyanın En Güçlü Adamı’ yarışmasında 2. olmuştur.

İşte buna baya şaşıracaksınız. Jon Snow (Kit Harington), 11 yaşına kadar ilk isminin Christopher olduğunu bilmiyormuş.

Hem Emilia Clarke hem de Lena Headey, Terminatör yapımlarında ‘Sarah Connor’ karakterini canlandırmışlardır.

Hepinizin bayıldığı(!) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) da daha minik bir çocukken Batman’de rol almıştır.