Game of Thrones Oyuncularının Boylarının Uzunluğu Ne Kadar?

Game of Thrones'da oynayan oyuncuların boylarını küçükten büyüye olacak şekilde listeledik.

Game of Thrones’a son zamanlarda kızmaya başladım. Buna rağmen her bölümünde en çok sabırsızlandığım dizi olmayı başarıyor. O yüzden bu sefer biraz rahatlayalım ve Game of Thrones evreni ile alakalı hoş bilgiler verelim istedim. Dizinin bitmesine hepimiz üzülüyoruz, ancak dizinin bitmesi demek birbirinden başarılı oyuncuların yeni film ve diziler için uygun olacağı anlamına geliyor.

Bugün sizlere bu başarılı isimlerin merak edilen boylarına aktaracağız.. Dizide karakterlerin boyu ile oynandığı için tam olarak emin olamıyoruz. Bu haberde ise oyuncuların gerçek boyları kıyaslanacağı için böyle bir sorun oluşmayacak. En küçükten en büyüye doğru sıraladığımız GOT karakterlerinin boyları;

Peter Dinklage - Tyrion Lannister - Boy: 1,35 m

Maisie Williams - Arya Stark - Boy: 1,55 M

Emilia Clarke - Daenrys Targaryen - Boy: 1,57 m

Hannah Murray - Gilly - Boy: 1,65 m

Lena Headey - Cersei Lannister - Boy: 1,66 m

Natalie Dormer - Margaery Tyrell - Boy: 1,68 m

Rose Leslie - Ygritte - Boy: 1,68 m

Carice van Houten - Melisandre - Boy: 1,68 m

Dean-Charles Chapman - Tommen Baratheon - Boy: 1,69 m

Nathalie Emmanuel - Missandei - Boy: 1,70 m

Indira Varma - Ellaria Sand - Boy: 1,71 m

Kit Harington - Jon Snow - Boy: 1,73 m

Iwan Rheon -Ramsay Bolton - Boy: 1,73 m

John Bradley-West - Samwell Tarly - Boy: 1,73 m

Sophie Turner - Sansa Stark - Boy: 1,75 m

Jacob Anderson -Greyworm - Boy: 1,75 m

Conleth Hill - Varys - Boy: 1,75 m

Joe Dempsie - Gendry - Boy: 1,77 m

Richard Madden - Robb Stark - Boy: 1,77 m

Aidan Gillen - Petyr “Littlefinger” Baelish - Boy: 1,78 m

Sean Bean - Ned Stark - Boy: 1,79 m

Isaac Hempstead Wright - Brandon Stark - Boy: 1,80 m

Pilou Asbaek - Euron Greyjoy - Boy: 1,80 m

Pedro Pascal - Oberyn Martell - Boy: 1,80 m

Stephen Dillane - Stannis Baratheon - Boy: 1,83 m

Kristofer Hivju - Tormund Giantsbane - Boy: 1,83 m

Jerome Flynn - Bronn - Boy: 1,83 m

Tom Wlaschiha - Jaqen H’ghar - Boy: 1,84 m

Liam Cunningham - Davos Seaworth - Boy: 1,85 m

Iain Glen - Jorah Mormont - Boy: 1,85 m

Nikolaj Coster-Waldau - Jamie Lannister - Boy: 1,87 m

Gwendoline Christie - Brienne of Tarth - Boy: 1,91 m

Charles Dance - Tywin Lannister - Boy: 1,91 m

Jason Momoa - Khal Drogo - Boy: 1,93 m

Tom Hopper - Dickon Tarly - Boy: 1,96 m

Rory McCann - Sandor “The Hound” Clegane - Boy: 1,98 m

Hafþór Júlíus Björnsson - Gregor “The Mountain” Clegane - Boy: 2,06 m

Kristian Nairn - Wylis(Hodor) - Boy: 2,13 m

Ian Whyte - Wun Wun- Boy: 2,16 m