Game of Thrones Oyuncularının Çocukluk Fotoğrafları

Bu hafta içerisinde 7. sezonunun ilk bölümü yayınlanan fenomen dizideki oyuncuların çocukluk yıllarına ait fotoğraflar ortaya çıktı.

‘Winter is here’ (kış geldi) mottosuyla 7. sezonunun ilk bölümü yayınlanan Game of Thrones, şu sıralar hakkında en çok konuşulan yapımların başında yer alıyor. Yeni sezonu henüz izlememiş olanların spoiler yememek için internete bile girmemesine sebep olan dizinin çocukken nasıl göründüklerine dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Ön planda olan oyuncuların bazıları hala da çocuk sayılacağı için pek fazla farklılık göremeyebilirsiniz. Bazıları ise sanki yaşları ilerledikçe bambaşka bir insana bürünmüşler. Benim en dikkatimi çekenler ise Cersei ve Tyrion Lannister kardeşlerin küçüklük fotoğrafları oldu. Cersei ablamız küçükken de çok şirinmiş, Tyrion içinse kelimeler kifayetsiz kalıyor. :)

Emilia Clarke (Daenerys)

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Sophie Turner (Sansa Stark)

Maisie Williams (Arya Stark)

Kit Harington (Jon Snow)

Jack Gleeson (Joffrey)

Sean Bean (Eddard Ned Stark)

Lena Headey (Cersei Lannister)

Jason Momoa (Khal Drogo)

Kristian Nairn (Hodor)

Nathalie Emmanuel (Missandei)

George R.R. Martin (Dizinin yazarı)