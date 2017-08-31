Game of Thrones’taki 'Ak Kamyonet' Meğer Yalanmış!

Bu dizi herkesi diplomasız teorisyen yaptı ve artık farklı şeylerin arayışına giren izleyiciler, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde bir kamyonet keşfettiler. Ancak çok geçmeden her şeyin bir düzmece olduğu ortaya çıktı.

Erderhalar, zombi ordular ve adeta ışık hızında geçen sondan bir önceki sezonun ardından Game of Thrones, dizi tarihinde hiç olmadığı kadar gündemde. Hal böyle olunca hepimizi birer ekran dedektifi haline getiren dizideki bütün detaylar tartışmaya açılıyor.

Oldukça sıcak geçen bir yaz mevsiminin son günlerinde, izleyicilerinin ihtiyaç duyduğu bütün soğuk duşları bir seferde aldıran yapım, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki hata ile konuşulmuştu. Hatta bu ilginç olayı sizlere aşağıdaki haberimizde bildirmiştik:

Sondan bir önceki sezonun, gene sondan bir önceki bölümünde gözüken “ak kamyonet”, dizinin mantık sınırlarını zorladığı ve patlamaya hazır bombaları kucağımıza bıraktığı bir zamanda ortaya çıktı. Haliyle teoriler dışında konuşulacak ender şeylerden birisi haline geldi. Üzerine düzinelerce espri üretildi ve yaklaşık 25 milyon kişinin izlediği diziyi gayet eğlenceli bir hale getirdi. Nitekim söz konusu sahnenin kamera arkasına dair elimize yeni ulaşan görüntüler, White Walker'ların Jon Snow'a ve arkadaşlarına donmuş bir göl üzerinde saldırdığı sahnedeki Toyota markalı kamyonetin tamamen yalan olduğunu gösteriyor.

Hemen aşağıda izleyeceğiniz görüntülerde tüm olayın aslını görebilirsiniz. 2019’a kadar yeni sezonu bekleyen herkese şimdiden sabır diliyoruz: