Game of Thrones'un 7. Sezon Senaryosu Ortaya Çıktı

Game of Thrones'un 8. sezonu heyecanla beklenirken, yedinci sezon son bölümünün senaryosu ortaya çıktı ve büyük bir sürpriz açık edildi.

Game of Thrones, belki de dizi tarihinin en fazla sürprizine limon sıkılan yapımı olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonlarda, daha çıkışına aylar varken bölümleri çalınan, senaryoları forumlarda elden ele dolaşan yapımın senaryosu bu kez resmi ellerle yayınlandı.

Eğer diziyi 7. sezonun sona kadar izlediyseniz ve 8. sezonu bekliyorsanız, haberimizi okumanızda bir sakınca yok. Nitekim paylaşacağımız senaryo sayfası 7. sezonun final bölümüne ait. Yine de hiçbir sürprizin bozulmasına tahammülünüz yoksa, yazının buradan sonrasında SPOILER bulunmaktadır.

Game of Thrones'un 7. sezonunun son bölümü "The Dragon and the Wolf" en iyi senaryo dalında Emmy'e resmen aday oldu. Bu da bölümün senaryosunun paylaşılma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu yüzden bölümün senaryosu Emmy'nin resmi sitesinde yayınlandı. Dilerseniz senaryoya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Elbette senaryonun tamamını incelemeyeceğiz; bizi ilgilendiren son sayfalarda yer alan ve Tormunt ile Beric'in akıbetine dair ipuçları elde edeceğimiz sayfa.

Yukarıdaki sahnede de görebileceğiniz üzere, bölümün son sahnelerinde Wall (Duvar) parça parça yerle bir olurken küçük bir parçası sağlam kalmış durumdaydı. Yayınlanan senaryonun Tormunt ve Beric içeren kısmı da tam olarak bu kısımla ilgili.

Senaryonun burada bizi ilgilendiren kısmı Eastwatch ile başlayan şu satırlar: "Eastwatch has a massive zig-zag stairway, not an elevator like Castle Black. They run for their lives and disappear from view." Burada Eastwatch'ın devasa zig-zag merdivenlere sahip olduğu ve Castle Black gibi bir asansörü olmadığı belirtiliyor. Ancak şu ilginç son satırlardan karakterlerin ölmediği sonucunu çıkarabiliyoruz: "Canlarını kurtarmak için kaçtılar ve gözden kayboldular."

Her ne kadar sahnenin açıları bize farklı düşündürmek istese de bu iki karakteri 8. sezonda göreceğimizin işaretini almış durumdayız.